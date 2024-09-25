«Базис» подтвердил совместимость своей экосистемы с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Базис», вендор российской экосистемы решений для организации динамической инфраструктуры, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Выданный Postgres Professional сертификат подтверждает корректную работу VDI-решения Basis Workplace с Postgres Pro Standard (версии 14, 15) и Postgres Pro Enterprise (версия 15).

Basis Workplace — флагманский продукт экосистемы «Базиса», позволяющий создавать и настраивать виртуальные рабочие столы и терминальные серверы на Windows и Linux, а также автоматизировать жизненный цикл виртуальных сред. Он заменяет зарубежные VDI-продукты, такие как Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Citrix Workspace, Windows Virtual Desktop. В 2024 году продукт занял первое место в рейтинге решений виртуализации рабочих мест (VDI), составленном порталом CNews, а среди заказчиков Basis Workplace есть крупные российские организации.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.