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В новой версии системы терминального доступа Termit появилась опция поддержки серверов под управлением ОС Windows

ИТ-компания Orion soft представила новую версию собственного продукта Termit — российской системы терминального доступа корпоративного уровня. В обновлении 2.1 стала доступна публикация приложений и рабочего стола на Windows-серверах, свой десктоп-клиент x2go для Windows и Linux и многое другое.

«Основным ориентиром при создании Termit был Citrix Virtual Apps, до ухода из РФ занимавший 70% рынка терминальных решений. Сегодня команда разработчиков Termit не только закрывает большую часть ключевых функций Citrix, но также учитывает и те дополнительные пожелания к техническим возможностям продукта, которые важны нашим заказчикам. Многие из них ждали версию 2.1 именно ради поддержки терминальных серверов на базе Windows, что значительно расширит функционал системы», — сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

С появлением версии 2.1 у Termit появилась возможность публиковать приложения и рабочий стол на Windows-сервера и переподключаться к терминальной сессии. Также появилась возможность управлять таймаутами сессий и осуществлять сортировку и фильтрацию на страницах портала администратора. Кроме того, теперь пользователю достаточно однократно вводить пароль при старте десктоп-клиента.

Также в версии 2.1 добавлены файлы подключений и реализован проброс смарт-карт при использовании Windows терминальных серверов. Проведены и многочисленные доработки и улучшения пользовательского интерфейса, а также исправлены ошибки прошлых версий.

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В решении реализована функциональность отказоустойчивости, балансировки нагрузки на уровне терминальных сессий, проброса локальных устройств (буфер обмена, звук, принтеры), организации доступа по ролевым моделям, мониторинга и аудита событий, а также возможность интеграции со смежными системами через REST API.

Разработчики также отмечают, что исходный код Termit полностью написан «с нуля». Решение включено в реестр российского ПО (№5356 от 6 мая 2019 г.) и соответствует требованиям по импортозамещению.

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