Basis Workplace занял первое место в рейтинге VDI CNews

«Базис», российский разработчик программных продуктов для организации динамической инфраструктуры, занял первое место в рейтинге вендоров решений виртуализации рабочих мест (VDI), составленном порталом CNews.

Аналитики проанализировали шесть платформ отечественных игроков по восьми критериям, присваивая баллы за соответствие отраслевым стандартам и удобство использования решений. Итоговая сумма баллов платформы виртуализации рабочих мест Basis Workplace составила 619, что обеспечило вендору значительный отрыв от других компаний.

При составлении рейтинга эксперты учитывали следующие критерии: поддержку отечественных операционных систем и платформ виртуализации, функциональные характеристики, соответствие множеству параметров в области информационной безопасности, поддержку протоколов доставки, количество подтвержденных одновременных подключений, длительность бесплатного тестового периода и розничную стоимость. По каждому критерию были выработаны правила начисления баллов, сумма которых стала основанием для присуждения места в рейтинге.

Платформа Basis Workplace — один из флагманских продуктов «Базиса», который позволяет создавать и настраивать виртуальные рабочие столы и терминальные серверы на Windows и Linux, а также автоматизировать жизненный цикл виртуальных сред. Решение используется для получения удаленного доступа к рабочему компьютеру, в том числе с использованием портативных устройств, например ноутбуков. Таким образом, распределенные команды получают доступ к корпоративным приложениям и сервисам вне зависимости от физической локации. Платформа заменяет зарубежные VDI-продукты, такие как Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Citrix Workspace, Windows Virtual Desktop.

Ранее еще один флагманский продукт вендора — высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры Basis Dynamix — возглавил рейтинг отечественных платформ виртуализации CNews, а другой продукт, Basis Digital Energy, занял второе место в рейтинге CNews российских платформ Kubernetes.