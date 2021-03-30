Индексная книга CNews*
Цифровая стратегия ИТ-стратегия Стратегия ИТ генеральный план использования информационных технологий
Публикаций - 604, упоминаний - 876
Цифровая стратегия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 142 31
|Левиков Антон 68 28
|Урьяс Вадим 82 20
|Чаркин Евгений 203 15
|Сотин Денис 106 14
|Широких Алексей 71 14
|Кравченко Константин 75 14
|Алифанов Кирилл 62 13
|Шевченко Владимир 138 13
|Беляев Владислав 66 13
|Вахнин Павел 52 12
|Клепиков Алексей 80 12
|Серова Елена 317 12
|Гревцев Владимир 22 12
|Шеховцов Юрий 34 12
|Гревцев Александр 31 12
|Нестеров Алексей 84 11
|Абакумов Евгений 110 11
|Дьяченко Валерий 70 11
|Петров Михаил 104 11
|Поляков Сергей 63 11
|Богданов Кирилл 110 10
|Богомазов Дмитрий 13 10
|Орловский Виктор 325 10
|Дрейгер Павел 16 10
|Дунаев Сергей 34 10
|Алексин Михаил 18 10
|Педоренко Андрей 42 10
|Катрич Алексей 42 10
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Погосова Карина 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Чернов Антон 23 9
|Цыганов Вячеслав 63 9
|Ямщиков Владимир 35 9
|Муравьев Владимир 30 9
|Тихонравов Андрей 14 9
|Панферов Алексей 22 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Сапунов Михаил 9 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru