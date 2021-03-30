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Индексная книга CNews*
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Цифровая стратегия ИТ-стратегия Стратегия ИТ генеральный план использования информационных технологий



30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний
16.03.2021 ИТ-стратегия 2021
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта
24.10.2019 Андрей Гущин, CUSTIS -

Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика
10.10.2019 Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
04.06.2019 Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе
01.04.2019 ИТ-стратегия в условиях цифровизации становится атавизмом
19.03.2019 ИТ-стратегия 2019
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта
12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции
06.03.2018 ИТ-стратегия 2018
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
21.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018»
08.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018»
28.11.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 6 марта 2018 года
15.11.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018»
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен
16.02.2017 ИТ-стратегия 2017: новые тренды

Публикаций - 604, упоминаний - 876

Цифровая стратегия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 85
Microsoft Corporation 22497 83
SAP SE 4595 80
Oracle Corporation 6035 75
6072 48
Крок - Croc 1616 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 23
HP Inc. 5313 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 20
Softline - Софтлайн 1870 19
Dell EMC 4736 18
Google LLC 10352 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 17
Cisco Systems 4720 17
Yandex - Яндекс 5015 17
VMware 2025 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 15
Apple Inc 10683 14
Intel Corporation 11262 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 14
Diasoft - Диасофт 534 13
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 13
Элемент ГК - Elementec 1523 13
Amazon Inc - Amazon.com 2650 12
Программный продукт ГК 3960 12
Accenture plc 810 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 12
Citrix Systems 744 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 11
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 11
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 11
Айтеко - iTeco 915 10
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 10
АйТи 1179 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 63
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 53
РЖД - Российские железные дороги 1458 46
Альфа-Банк 1476 35
Почта России ПАО 1853 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 27
Новард УК - Novard 71 27
Русагро Группа Компаний 182 23
Аэрофлот - Aeroflot 648 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 23
X5 Group 709 20
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 20
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 20
Ингосстрах СПАО 301 19
АльфаСтрахование СГ 241 19
Газпром нефть 439 18
Societe Generale - Росбанк 438 17
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 17
Лента - Сеть розничной торговли 912 16
Газпром ПАО 1008 14
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 14
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 13
Казахмыс - Kazakhmys 48 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 12
Черкизово ГК 74 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 11
Магнит - Сеть магазинов 447 11
Открытие ФК 2713 11
Segezha Group - Сегежа Групп 96 11
McDonald’s - Макдоналдс 190 11
Фармстандарт АО 36 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 10
ВТБ - ВТБ24 658 10
ТрансКонтейнер 30 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 27
Правительство РФ 8292 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 16
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 15
Счётная палата РФ 628 13
Федеральное казначейство России 1345 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Правительство Москвы 1640 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 24 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
Администрация Президента РФ 904 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
OpenJDK Community 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
4CIO 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Linux Foundation 167 1
ЛДПР 98 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 364
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 168
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 127
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 110
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 108
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 70
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 69
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 53
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 51
Мобильное приложение - Mobile app 4966 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 40
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 36
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 34
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 33
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 33
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 32
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 32
Big Data - Большие данные 3520 32
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 31
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 30
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 28
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 27
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 25
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 18
Linux OS 7669 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 17
Google Android 11959 17
Microsoft Office 3247 16
Microsoft Windows 2000 2856 16
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 12
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 11
Microsoft Azure 1276 11
Microsoft SQL Server 1416 10
Apple iOS 6422 10
Microsoft Windows 10 11713 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 9
1С:ERP Управление предприятием 268 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 9
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 6
Apple iPad 3663 6
Microsoft Dynamics 893 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 129 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 5
Intel x86 - архитектура процессора 1391 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 114 5
Microsoft Skype 1940 5
Microsoft Windows 2104 4
Microsoft Exchange 1222 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Натрусов Артем 142 31
Левиков Антон 68 28
Урьяс Вадим 82 20
Чаркин Евгений 203 15
Сотин Денис 106 14
Широких Алексей 71 14
Кравченко Константин 75 14
Алифанов Кирилл 62 13
Шевченко Владимир 138 13
Беляев Владислав 66 13
Вахнин Павел 52 12
Клепиков Алексей 80 12
Серова Елена 317 12
Гревцев Владимир 22 12
Шеховцов Юрий 34 12
Гревцев Александр 31 12
Нестеров Алексей 84 11
Абакумов Евгений 110 11
Дьяченко Валерий 70 11
Петров Михаил 104 11
Поляков Сергей 63 11
Богданов Кирилл 110 10
Богомазов Дмитрий 13 10
Орловский Виктор 325 10
Дрейгер Павел 16 10
Дунаев Сергей 34 10
Алексин Михаил 18 10
Педоренко Андрей 42 10
Катрич Алексей 42 10
Ягнятинский Евгений 32 9
Погосова Карина 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Чернов Антон 23 9
Цыганов Вячеслав 63 9
Ямщиков Владимир 35 9
Муравьев Владимир 30 9
Тихонравов Андрей 14 9
Панферов Алексей 22 9
Холкин Дмитрий 15 9
Сапунов Михаил 9 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 358
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 190
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 86
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 44
Казахстан - Республика 4467 37
Европа 12319 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 25
Европа Восточная 2927 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Украина 6212 19
Германия - Федеративная Республика 8903 17
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 15
Россия - СФО - Новосибирск 3269 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Азия - Азиатский регион 3803 12
Япония 10069 12
Ближний Восток 2549 11
Африка - Африканский регион 2928 11
Америка 2011 10
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 10
Индия - Республика 4263 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 10
Франция - Французская Республика 5665 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Россия - ЦФО - Калужская область 767 8
Америка Северная 2650 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
Нидерланды 2197 8
Финляндия - Финляндская Республика 1816 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 7
Россия - Сибирь 1579 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 7
Канада 3319 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 223
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 215
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 166
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 166
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 131
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 120
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 41
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 36
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 25
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 21
Экономический эффект 694 20
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 18
Юриспруденция 1629 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 15
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 12
Информационное общество - Государственная программа 1238 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 7
Образование в России 460 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 5
Физика - область естествознания 889 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 65
Forbes - Форбс 591 6
Intelligent Enterprise 27 6
InformationWeek 231 4
Открытые системы ИД 160 4
Bloomberg 1009 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Ведомости 375 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
CNews TV 524 2
СК Пресс 16 2
Банки.ру - Banki.ru 44 2
The Economist 43 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Silicon.com 354 1
Будущее России. Национальные проекты 13 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
23ABC News 152 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Wikipedia - Википедия 413 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 57
Gartner - Гартнер 3301 36
IDC - International Data Corporation 4671 35
CNews Инновация года - награда 41 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
Forrester Research 810 6
Juniper Research 468 5
Vanson Bourne 48 4
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 3
IBM Research 107 3
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Fortune Global 100 138 2
IDC CEMA 8 1
Gartner - AMR Research 48 1
Moody's Investors Service 135 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IDC Financial Insights 5 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
ZK Research 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Forbes Insights 14 1
Forrester Wave 31 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
451 Research Group 87 1
Fortune Global 500 280 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Softline - Академия АйТи 55 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
АГУ - Астраханский государственный университет 11 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
Академия ФСБ России 6 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 87
CNews FORUM Кейсы 53 21
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CNews ИТ-стратегия 14 14
CNews AWARDS - награда 347 8
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
IBM Innovation Conference 5 4
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 21 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
itSMF - IT Service Management Forum 28 3
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
Private Label Awards by IPLS 1 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 6 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 5 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Tagline Awards 5 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
NetApp Insight - конференция 7 1
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