Разделы

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Телеком Интернет
|

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Иностранцы получат возможность вкладывать средства в китайские VPN-сервисы, при этом доля зарубежных инвесторов в капитале провайдеров услуг VPN не будет превышать 50%. Это одна из мер, принятых властями КНР и направленных на привлечения прямых зарубежных инвестиций в буксующую экономику.

Оттепель в сфере регулирования VPN-инструментов

Власти КНР разрешат запуск VPN-сервисов, в создании которых принимают участие зарубежные компании, на территории всей страны. При этом доля иностранного капитала в таких сервисах не должна будет превышать 50%. Об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Китай планирует «неуклонно и безопасно» расширять рынок услуг VPN путем допуска на него иностранных игроков. Эта и другие меры, анонсированные Госсоветом КНР, направлены на улучшение инвестиционного климата в стране.

КНР в рамках эксперимента впервые начала допускать иностранцев к управлению VPN-сервисами, действующими в отдельных регионах страны, в 2021 г. Сначала привлекать зарубежные инвестиции получили возможность провайдеры услуг VPN из Пекина, при этом верхняя планка на уровне 50%, ограничивающая долю иностранцев в капитале таких провайдеров, была установлена уже тогда.

dra600.jpg

Фото: R M / Unsplash
Китай допустит иностранный капитал в сферу услуг VPN

VPN – технология, позволяющая обеспечить сетевое соединение поверх другой сети, защищенное средствами криптографии. К примеру, с использованием VPN может быть безопасно организовано взаимодействие региональных филиалов компании с ее головным офисом. Отдельные VPN-сервисы могут применяться для обхода блокировок сайтов, введенных на уровне интернет-провайдеров.

Незначительное послабление

Несмотря на ощутимые послабления, сфера VPN-услуг в Китае остается предметом строгого регулирования со стороны властей. Обязательным условием выхода на соответствующий рынок для компании является получение лицензии Министерства промышленности и информатизации КНР.

Власти Китая стремятся в корне пресекать любые попытки создания нелегальных VPN-сервисов.

Так, по информации SCMP, в ноябре 2022 г. в городе Ланьчжоу на северо-западе КНР был арестован владелец такого сервиса, который якобы оказывал услуги VPN без разрешения регулятора почти что 1 тыс. человек.

В июле 2023 г. за торговлю ПО для организации VPN был арестован житель города Иян (Центральный Китай), разбогатевший за счет незаконной деятельности более чем на 1 млн юаней (около 8,5 млн руб. по курсу ЦБ на 15 августа 2023 г.).

Согласно своду правил, опубликованному Государственной канцелярией интернет-информации КНР, организации или частные лица не должны предоставлять «программы, инструменты, маршруты» или услуги, включая доступ в интернет, хостинг, техническую поддержку, сервисы распространения и продвижения приложений, инструменты приемы оплаты, используемые для «проникновения и обхода трансграничного шлюза безопасности», так называемого Великого китайского файрвола.

Падение интереса иностранного инвестора к экономике КНР

Так, по данным статистики Министерства коммерции КНР, размер прямых иностранных инвестиций в национальную экономику в январе-июне 2023 г. сократился на 2,7% к аналогичному периоду 2022 г. и составил 703,65 млрд юаней ($98 млрд). Ослабление притока зарубежного капитала в страну было особенно заметно в мае 2023 г., когда объем инвестиций из-за границы оказался на 18,4% меньшим, нежели в мае 2022 г.

Помимо послаблений в сфере управления VPN-сервисами, власти КНР планируют оказывать различные виды помощи заграничным компаниям, инвестирующим в центры НИОКР (R&D), усилить защиту прав интеллектуальной собственности, а также принять дополнительные меры фискальной и поддержки.

Ситуация с VPN в России

10 августа 2023 г. «Интерфакс» сообщил о том, что Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям и предприятиям ускорить перевод на отечественные VPN-сервисы.

«Рекомендуем российским предприятиям и организациям ускорить перевод информационных систем, протоколов, обеспечивающих работу их внутренних бизнес-процессов, на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны», – сообщили агентству в ведомстве.

7 августа 2023 г. от россиян из числа абонентов всех четырех крупнейших операторов сотовой связи начали поступать жалобы о неработоспособности некоторых VPN-приложений, предположительно, из-за блокировки протоколов OpenVPN и WireGuard.

Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности
Безопасность

Как ранее сообщил CNews, 9 августа проблемы в работе протоколов OpenVPN и WireGuard исчезли столь же внезапно, как и возникли.

По одной из версий, высказанной представителями проекта Terona VPN, выход из строя обоих протоколов – это новая итерация экспериментов Роскомнадзора по блокировке VPN. Массовые сбои в работе VPN-сервисов в России также наблюдались в конце мая 2023 г.

В середине июня 2021 г. по решению Роскомнадзора были заблокированы публичный VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN. Спустя три месяца «черный список» разросся – в нем появилось шесть новых сервисов: Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited и Nord VPN.

Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж
бизнес

В конце 2021 г. Роскомнадзор опубликовал предупреждение о грядущих блокировках в России еще шести VPN-сервисов. На этот раз во внимание регулятора попали Lantern, Betternet, Cloudflare WARP, X-VPN, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

В начале лета 2022 г. начали сбоить Proton VPN и Nord VPN, о блокировке которого Роскомнадзор говорил за девять месяцев до этого.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Америка ввела санкции против владельцев «Билайна»

Китай закупает на миллиарды долларов американские ускорители для ИИ, пока не ввели новые санкции

Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем

Zoom дал себе право неограниченно использовать данные пользователей. Отказаться нельзя

Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам

Oracle довели до банкротства в России

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще