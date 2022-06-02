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Россиян отлучают от средств доступа к запрещенным сайтам. Сбоит Proton VPN, не работает Nord VPN

В России без предупреждения перестали работать популярные VPN-сервисы Nord VPN и Proton VPN. Со слов представителей сервисов, они не блокируют российских пользователей. По их предположению, проблема связана с российскими провайдерами и регуляторами.

Proton VPN не для россиян

На территории России начали с перебоями работать известные во всем мире VPN-сервисы. Вечером 1 июня 2022 г. по Москве о нестабильной работе в России сообщили представители очень популярного в нашей стране Proton VPN.

С их слов, со стороны компании никакие блокировки не ведутся. Ее представители предполагают, что проблема на стороне российских интернет-провайдеров.

«В настоящее время мы изучаем проблему. Она не связана с какими-либо изменениями с нашей стороны. Не исключено, что российские провайдеры и власти мешают работе VPN-сервисов. В этом случае мы не сможем решить проблему. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировки. Спасибо за ваше терпение и понимание», – говорится в официальном заявлении Proton VPN.

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Посещать привычные сайты из-за недоступности VPN их российские пользователи больше не могут

На момент публикации материала сбои в работе сайта Proton VPN (proton.me) наблюдались в сетях «Ростелекома» и Tele2, согласно сайту GlobalCheck. Однако редакция CNews убедилась, что он также недоступен с мобильного и проводного интернета «Билайн».

VPN-сервисы служат в первую очередь для анонимного серфинга в интернете. В современных российских реалиях они используются для доступа к запрещенным в России веб-ресурсам, количество которых увеличивается чуть ли не ежедневно.

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Proton VPN работает, но не везде

Запуск Proton VPN состоялся в 2017 г. как сообщал CNews, в мае 2022 г. он объединился со сверхзащищенным сервисом электронной почты Proton Mail. Новый проект получил название Proton.

Nord VPN тоже досталось

Если Proton VPN недоступен в сетях лишь двух крупных интернет-провайдеров, сервис Nord VPN блокируют сразу семь основных российских операторов связи. По информации GlobalCheck, получить доступ к нему нельзя ни в «Ростелекоме», ни в МТС, ни в Tele2. Аналогичная ситуация в сетях «Мегафона», «Билайна» и Yota.

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Nord VPN обеспечена тотальная блокировка. Возможно, временная

На 12:00 2 июня 2022 г. по Москве ни Nord VPN, ни Proton VPN не числились в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Причины неработоспособности этих сервисов на территории России не установлены.

Без VPN в России никуда

Популярность VPN в России стала расти с момента запуска Роскомнадзором своего «черного списка» сайтов в 2012 г. Рост спроса на эти сервисы в стране увеличился многократно с момента начала спецоперации на Украине.

По информации Statista, всего лишь за несколько дней, с 27 февраля по 3 марта 2022 г. спрос на VPN в России вырос на 668%. Чаще всего этими сервисами пользуются россияне в возрасте до 39 лет включительно. Люди более старшего возраста, в особенности старше 55 лет, по большей части обходятся без них.

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Согласно данным SensorTower, собранным для CNBC, в период с 24 февраля по 8 марта 2022 г. совокупный объем скачиваний 10 самых популярных VPN-сервисов в каталогах Apple App Store и Google Play Store достиг почти 6 млн. это на 1500% больше, чем за двухнедельный период до начала спецоперации.

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В сети «Билайна» Proton VPN тоже недоступен

Россияне проявляют интерес как к бесплатным, так и к платным VPN. Так, сервис Surfshark зафиксировал 3500-процентный рост продаж с 24 февраля по 10 марта 2022 г. При этом самые значительные всплески были зарегистрированы с 5 по 6 марта 2022 г., а также в конце марта 2022 г. когда корпорация Meta была признана в России экстремистской, а соцсети Facebook и Instagram оказались в реестре запрещенных сайтов.

«Такой стремительный всплеск означает, что люди, живущие в России, активно ищут способы избежать государственного надзора и цензуры», – заявил CNBC представитель Surfshark.

Активная борьба с VPN

VPN – один из немногих действенных способов обхода блокировок Роскомнадзора. Существует еще Tor, но с декабря 2021 г. он тоже заблокирован по решению Саратовского суда. В мае 2022 г. это дело было направлено на пересмотр из-за массы недочетов, но в начале июня 2022 г. Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor из Google Play.

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С VPN власти тоже активно борются. В 2017 г. в России был принят закон, обзывающий владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и других подобного рода инструментов подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора, содержащий данные о запрещенных сайтах, и блокировать к ним доступ. В случае отказа от выполнения таких требований Роскомнадзор должен блокировать к ним доступ. В 2019 г. Роскомнадзор потребовал от ряда крупных VPN-серверов, включая VyprVPN, подключиться к его ФГИС, но на это согласилась лишь «Лаборатория Касперского», владеющая сервисом Kaspersky Secure Connection.

В середине июня 2021 г. по решению Роскомнадзора был введен запрет на пользование сервисами VyprVPN и Opera VPN. В начале сентября 2021 г. под блокировку попали сразу шесть VPN-сервисов. В «черном списке» оказались Speedify VPN, IPVanish VPN, Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited и переставший работать 2 июня 2022 г. Nord VPN.

В декабре 2021 г. Роскомнадзор опубликовал предупреждение о грядущих блокировках еще половины дюжины сервисов. Это Lantern, Betternet, Cloudflare WARP, X-VPN,, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

Эльяс Касми

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