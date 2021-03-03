«Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские компании с использованием ранее неизвестного шифровальщика

«Лаборатория Касперского» зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании. С декабря 2020 г. по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter.

Первичное заражение происходило путем распространения фишинговых писем. Судя по всему, злоумышленники выбирали тему, которая должна была, по их расчетам, заставить получателя открыть письмо, например, «Повестка в суд», «Заявка на возврат», «Закрывающие документы» или «Копии документов за прошлый месяц». Если жертва переходила по ссылке или открывала вложение, то на ее устройство загружался троянец RTM.

После закрепления в системе и распространения по сети злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы посредством подмены зловредом реквизитов в платежных поручениях или вручную с использованием средств удаленного доступа. Если же злоумышленникам это не удавалось, то они приводили в действие Quoter. Программа шифровала данные с помощью криптографического алгоритма AES и оставляла контакты для связи с атакующими. Если жертва не реагировала, злоумышленники сообщали, что готовы выложить в открытый доступ украденную конфиденциальную информацию, и прикладывали доказательства. В качестве выкупа атакующие требовали в среднем около $1 млн. Примечательно, что с момента закрепления в системе до применения шифровальщика проходило несколько месяцев.

«Инциденты, к расследованию которых мы были привлечены, представляют серьезную угрозу для компаний, поскольку злоумышленники стремятся достичь своей цели во что бы то ни стало. Их тактика включает применение сразу нескольких инструментов: фишинговое письмо с банковским троянцем и программу-шифровальщик, — сказал Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского». — Среди особенностей данной кампании можно назвать то, что русскоязычные злоумышленники RTM впервые изменили используемые инструменты, более того, теперь они атакуют российские компании. Последнее — редкость, обычно программы-шифровальщики используются в целевых атаках на организации из других стран».

Решения «Лаборатории Касперского» детектируют шифровальщик Quoter как Trojan-Ransom.Win32.Quoter.