Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские компании с использованием ранее неизвестного шифровальщика

Безопасность Стратегия безопасности

«Лаборатория Касперского» зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании. С декабря 2020 г. по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter.

Первичное заражение происходило путем распространения фишинговых писем. Судя по всему, злоумышленники выбирали тему, которая должна была, по их расчетам, заставить получателя открыть письмо, например, «Повестка в суд», «Заявка на возврат», «Закрывающие документы» или «Копии документов за прошлый месяц». Если жертва переходила по ссылке или открывала вложение, то на ее устройство загружался троянец RTM.

После закрепления в системе и распространения по сети злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы посредством подмены зловредом реквизитов в платежных поручениях или вручную с использованием средств удаленного доступа. Если же злоумышленникам это не удавалось, то они приводили в действие Quoter. Программа шифровала данные с помощью криптографического алгоритма AES и оставляла контакты для связи с атакующими. Если жертва не реагировала, злоумышленники сообщали, что готовы выложить в открытый доступ украденную конфиденциальную информацию, и прикладывали доказательства. В качестве выкупа атакующие требовали в среднем около $1 млн. Примечательно, что с момента закрепления в системе до применения шифровальщика проходило несколько месяцев.

«Инциденты, к расследованию которых мы были привлечены, представляют серьезную угрозу для компаний, поскольку злоумышленники стремятся достичь своей цели во что бы то ни стало. Их тактика включает применение сразу нескольких инструментов: фишинговое письмо с банковским троянцем и программу-шифровальщик, — сказал Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского». — Среди особенностей данной кампании можно назвать то, что русскоязычные злоумышленники RTM впервые изменили используемые инструменты, более того, теперь они атакуют российские компании. Последнее — редкость, обычно программы-шифровальщики используются в целевых атаках на организации из других стран».

Решения «Лаборатории Касперского» детектируют шифровальщик Quoter как Trojan-Ransom.Win32.Quoter.

Другие материалы рубрики

ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями

Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки

У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Техноблог

Кто покупает данные у провайдеров VPN?

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения