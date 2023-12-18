В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос
Россию захлестнула волна звонков мошенников, пугающих истечением срока действия SIM-карты. Они требуют продлить SIM-карту с цель выманить логин и пароль от личного кабинета в экосистеме оператора связи и получить доступ к привязанным к номеру сервисам, включая банковские приложения. Операторы должны блокировать такие вызовы, но они все равно проходят, даже несмотря на наличие госсистемы «Антифрод», к которой подключены почти все из них.
SIM-карта со сроком годности
В России резко обострилась проблема мошеннических вызовов. Злоумышленники вновь массово донимают россиян своими звонками, но на этот раз у них заготовлена новая схема – теперь они пытаются убедить своих потенциальных жертв, что срок действия у их SIM-карт истекает, и что его нужно срочно продлить.
Как сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского», жалобы россиян на подобные звонки участились осенью 2023 г., притом с течением времени таких звонков становится все больше. По сравнению с сентябрем 2023 г. , в октябре 2023 г. число таких комментариев увеличилось в три раза, а в ноябре 2023 г. – в четыре раза.
Звонящие охотятся за логином и паролем от личных кабинетов россиян на сайтах их операторов связи. Как рассказал CNews главный эксперт «Лаборатории Касперского», эта схема получает все больше распространение. По его словам, она выглядит так: «Человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учётные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды».
Если владелец номера выдаст звонящему эту информацию, то мошенник попытаются установить переадресацию SMS на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты, то есть электронную SIM-карту, она же eSIM. «Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных», — добавил Сергей Голованов.
Верить никому нельзя
В реальности SIM-карты в России действительно имеют срок действия, но не тот, о котором говорят злоумышленники. Если по номеру телефона в течение 90 дней не было ни единой платной транзакции (звонок, SMS и пр.), то номер, с высокой степенью вероятности, будет отключен, а через некоторое время оператор вернет его в продажу.
Если же номер активно используется, то никакого продления SIM-карты не требуется. Единственное, что с ней в этом случае может случиться – это физический выход ее из строя. В этом случае потребуется посетить салон связи оператора и получить новую SIM-карту или же заказать ее с курьером. В сетях некоторых операторов эта услуга может быть платной.
Звонят каждому
В «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что в России в целом растут объемы мошеннических вызовов. И это при том факте, что в России уже давно действует система «Антифрод», курируемая Роскомнадзором, к которой власти понуждают подключаться операторов связи, грозя им крупными штрафами и отъемом лицензии за непослушание.
По данным «Лаборатории Касперского», только в ноябре 2023 г. почти 19% российских пользователей поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре 2023 г. этот показатель находился на уровне 13%. При этом различные спам-звонки осенью 2023 г., согласно анонимизированной статистике приложения Kaspersky Who Calls за сентябрь-ноябрь 2023 г, получали 94% россиян.
Сотруднику редакции CNews тоже поступил звонок мошенника с требованием продлить SIM-карту, который по неизвестным причинам был пропущен оператором – представителем «Большой четверки» (они все подключены к «Антифроду»).
Трудно отрицать очевидное
Рост количества мошеннических вызовов в России с легендой о продлении SIM-карты – это очевидный факт, доказательством которого служит далеко не только статистика «Лаборатории Касперского». Например, об этой проблеме «Известиям» сообщили в крупных российских банках, в проекте ОНФ «За права заемщиков», а также в российском Центробанке. Представители платформы «Народного фронта» «Мошеловка» тоже не стали отрицать наличие нарастающей волны таких звонков. По их словам, она появилась летом 2023 г., а к концу года такая схема вошла в список самых любимых мошенниками.
Операторы связи тоже констатируют факт наличия такого рода звонков, но не объясняют, как так получается, что при всех существующих средствах защиты от телефонных мошенников и спамеров эти звонки все равно доходят до абонентов. «Мошенники нередко представляются сотрудниками оператора связи и под различными предлогами пытаются заполучить, например, код из SMS, который позволяет войти в «Госуслуги» или личный кабинет абонента, – заявили изданию в «Мегафоне».
В Tele2 подчеркнули, что звонящие могут придумывать самые разные причины для звонка – например, убеждать абонентов в необходимости замены SIM-карты, смены тарифного плана и пр. Но цель всегда одна – добыть доступ к личному кабинету абонента на сайте оператора. «Мы фиксируем этот вид мошенничества уже не первый год. Злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора. Они указывают различные причины звонка – это не только предостережение о блокировке карты, но также предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты. Цель мошенника – войти в личный кабинет абонента, для доступа запрашивается смс-подтверждение, которое приходит на номер жертвы. Таким образом злоумышленники смогут получить доступ к сервисам, зарегистрированным на этот номер», – сообщили CNews представители Tele2.