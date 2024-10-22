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Злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом антивирусов, приложений поддержки телеком-операторов и медицинских сервисов

По данным «Лаборатории Касперского», количество атак на владельцев Android-устройств в России с использованием троянца SpyNote и его модификаций за 9 месяцев 2024 г. выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Речь идёт о сотнях тысяч атак. Вероятно, это связано в том числе с тем, что SpyNote и его разновидности, например Spyroid, Craxsrat, Eaglerat, применяют в своих схемах телефонные мошенники. Цель злоумышленников — получить полный контроль над устройством жертвы, например для кражи учётных данных от онлайн-банкинга.

Телефонные мошенники могут звонить абонентам под видом представителей правоохранительных органов или сотрудников финансовых организаций. Под разными предлогами злоумышленники убеждают людей установить на смартфон якобы защитные решения, приложения поддержки телеком-операторов или сервисы для получения медицинской помощи. Если человек соглашается, атакующие присылают ему в мессенджере вместо полезной программы вредоносный APK-файл. На сегодняшний день таким образом часто распространяется именно SpyNote.

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«SpyNote — шпионcкая программа с функциями удалённого доступа. Его исходный код утёк в 2020 г., с тех пор мы регулярно находим его новые модификации. Стоит отметить, что этот троянец становится всё популярнее у злоумышленников, которые нацелены на платёжные данные владельцев Android-устройств. Кибератаки с использованием модифицированных приложений для удалённого доступа постепенно сходят на нет, в инструментарии атакующих всё чаще преобладают различные вариации SpyNote», — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Объёмы телефонного мошенничества не снижаются. По статистике Kaspersky Who Calls, в III квартале 2024 г. доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество, выросла на 26 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 54%. При этом сценарии атак с использованием и телефонного мошенничества, и троянцев могут быть разными. Если жертва установила зловред на своём устройстве, у неё могут либо украсть информацию, либо попытаться провести финансовые операции с использованием удалённого управления. Чтобы получить необходимые разрешения, злоумышленники могут связываться с человеком и, прибегая к приёмам социальной инженерии, убеждать его, например, установить ПО, поделиться экраном или сообщить конфиденциальную информацию», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

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