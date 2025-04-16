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VK Mail.ru Диск-О



16.04.2025 Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов 1
24.06.2024 Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей 1
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны 1
10.08.2022 «Диск-О:» сохранит файлы и документы из сторонних облаков 1
14.06.2022 «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный» 1
13.04.2022 Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud 1
16.03.2022 «Диск-О:» стал бесплатным для пользователей 1
19.10.2020 «Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента 1
29.07.2020 «Диск-О:» защитит от поломки компьютера и случайного удаления файлов 4
27.01.2020 «Диск-О:» запустил клиент для протокола S3 1
29.05.2019 Mail.ru Group выводит «Диск-о» на международный рынок облачных сервисов 1
30.08.2018 В «Диск-О:» появился доступ к облачным файлам и папкам без интернета 2
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета 2
17.04.2018 Mail.Ru Group добавила в «Диск-О:» поддержку главных облачных сервисов мира 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 2
28.11.2017 Mail.Ru выпустила «убийцу жестких дисков» 3

Публикаций - 16, упоминаний - 24

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3475 15
Dropbox 501 10
Google LLC 11904 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 6
Box inc - box.com - box.net 362 6
Yandex - Яндекс 7597 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 2
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Telegram Group 2129 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
data.ai - App Annie 85 1
pCloud AG 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 1
Ростелеком 9860 1
Apple Inc 12226 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
8382 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
TeamViewer 123 1
Huawei 3992 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
Лента - Сеть розничной торговли 2123 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 1
Pandao 24 1
BeepCar - Бипкар 16 1
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 14
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 8
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 59 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4292 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9326 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2829 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 861 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 182 12
Microsoft Windows 15831 12
Apple macOS 2094 10
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 10
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 8
Google Android 14184 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 7
Apple iOS 7921 6
Apple - App Store 2921 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 3
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 173 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 2
Google Play - Google Store - Android Market 3327 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 124 2
Linux OS 10149 2
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VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Pixonic War Robots 20 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
VK - Mail.Ru Icebox 31 1
Hustle Castle 12 1
Google AdMob Сертификация 43 1
VK Live 10 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 67 1
Huawei AppGallery 291 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1307 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
WhatsApp Messenger 1106 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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