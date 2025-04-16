Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK Mail.ru Диск-О
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 1
|Ганин Егор 54 3
|Игнатьков Кирилл 11 2
|Добродеев Борис 95 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Брылёв Кирилл 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.