BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар

BeepCar (Бипкар) — это российский сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках, запущенный холдингом Mail.Ru Group в феврале 2017 года. Проект позиционировался как альтернатива поездкам на поездах и междугородних автобусах, позволяя водителям и пассажирам делить расходы на топливо. Ключевым технологическим преимуществом сервиса на старте стала реализация функции «Безопасный платеж», которая в ноябре 2017 года сделала BeepCar первым в России райдшеринг-сервисом, поддерживающим безналичный расчет за поездки с использованием банковских карт. Для обеспечения безопасности пользователей в сентябре 2017 года была внедрена верификация личности по паспорту РФ на базе платформы IDensic от компании Sum&Substance. В августе 2018 года Mail.Ru Group продала BeepCar французской компании BlaBlaCar, после чего трафик сервиса был перенаправлен на платформу покупателя, а бренд постепенно интегрирован в экосистему BlaBlaCar.

Проекты цифровизации и ИТ-партнеры

В рамках развития сервиса BeepCar были реализованы проекты по внедрению систем безопасности и биометрической идентификации. Основным интегратором для функции проверки паспортов выступила компания Sum&Substance (Sumsub), предоставившая платформу IDensic. Также в контексте цифровых технологий и биометрического распознавания упоминается использование решений Smart Engines (Смарт Энджинс), в частности продукта Smart ID Engine (ранее Smart IDReader), который применялся для технологии распознавания лиц при сверке данных профиля с фотографией в паспорте. Эти инструменты позволяли автоматизировать процесс подтверждения подлинности документов и личности пользователей, что было критически важно для формирования доверия на новой цифровой платформе.

Конкуренты на рынке

На российском и международном рынках карпулинга и автомобильных перевозок сервисам данного типа противостояли следующие компании: