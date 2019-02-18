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BlaBlaCar BeepCar Бипкар

BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар

BeepCar (Бипкар) — это российский сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках, запущенный холдингом Mail.Ru Group в феврале 2017 года. Проект позиционировался как альтернатива поездкам на поездах и междугородних автобусах, позволяя водителям и пассажирам делить расходы на топливо. Ключевым технологическим преимуществом сервиса на старте стала реализация функции «Безопасный платеж», которая в ноябре 2017 года сделала BeepCar первым в России райдшеринг-сервисом, поддерживающим безналичный расчет за поездки с использованием банковских карт. Для обеспечения безопасности пользователей в сентябре 2017 года была внедрена верификация личности по паспорту РФ на базе платформы IDensic от компании Sum&Substance. В августе 2018 года Mail.Ru Group продала BeepCar французской компании BlaBlaCar, после чего трафик сервиса был перенаправлен на платформу покупателя, а бренд постепенно интегрирован в экосистему BlaBlaCar.

Проекты цифровизации и ИТ-партнеры

В рамках развития сервиса BeepCar были реализованы проекты по внедрению систем безопасности и биометрической идентификации. Основным интегратором для функции проверки паспортов выступила компания Sum&Substance (Sumsub), предоставившая платформу IDensic. Также в контексте цифровых технологий и биометрического распознавания упоминается использование решений Smart Engines (Смарт Энджинс), в частности продукта Smart ID Engine (ранее Smart IDReader), который применялся для технологии распознавания лиц при сверке данных профиля с фотографией в паспорте. Эти инструменты позволяли автоматизировать процесс подтверждения подлинности документов и личности пользователей, что было критически важно для формирования доверия на новой цифровой платформе.

Конкуренты на рынке

На российском и международном рынках карпулинга и автомобильных перевозок сервисам данного типа противостояли следующие компании:

  • BlaBlaCar — глобальный лидер рынка карпулинга, ставший владельцем BeepCar.
  • Яндекс — развивал собственный сервис «Яндекс.Попутка», который, однако, был впоследствии заморожен.
  • Avito — классифайд, где пользователи также могли размещать объявления о поиске попутчиков.
  • Tutu.ru — агрегатор билетов на автобусы и поезда, конкурирующий в сегменте междугородних перевозок.
  • Busfor — агрегатор автобусных билетов, позже приобретенный BlaBlaCar для расширения функционала.
  • Подорожники — российский сервис поиска попутчиков, выкупленный BlaBlaCar при выходе на рынок в 2014 году.
  • Gett — сервис заказа такси и трансферов, конкурирующий в сегменте автомобильных перевозок.
  • Uber — международный оператор такси, имевший совместное предприятие с Яндексом в России.
  • CityMobil — агрегатор такси, приобретенный Mail.ru Group и «Мегафоном».
  • Везет — группа компаний, владевшая агрегаторами такси, чьи активы пытались приобрести «Яндекс.Такси».

СОБЫТИЯ

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18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания 1
11.09.2018 Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи 1
06.08.2018 BlaBlaCar выкупил у Mail.Ru Group своего конкурента 1
24.06.2018 Денис Исаев, Mail.Ru: Как одновременно обеспечить скорость разработки и стабильность системы 5
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 1
20.11.2017 Попутчики в BeepCar могут делить расходы на поездку с помощью банковских карт 1
27.10.2017 Выручка Mail.Ru Group в третьем квартале 2017 года увеличилась более чем на треть 1
11.10.2017 Почта Mail.Ru реализовала поддержку адаптивных писем для всех платформ 1
14.09.2017 Sum&Substance и Smart Engines анонсировали платформу IDensic для предотвращения мошенничества 1
10.08.2017 В Mail.Ru Group повысили прогноз роста выручки по итогам года до 23-26% 1
10.08.2017 Выручка Mail.Ru увеличилась на треть 1
28.04.2017 Mail.Ru на четверть увеличила выручку и прибыль 1
22.02.2017 Mail.Ru отрапортовала о росте выручки и прибыли 1
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
20.02.2017 BeepCar расширил географию и представил маршруты «туда и обратно» 1
06.02.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок райдшеринга с сервисом BeepCar 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

BlaBlaCar и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3610 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 7
data.ai - App Annie 85 4
Google LLC 12737 2
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 4 2
МегаФон 10823 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 484 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 512 2
Pixonic 23 1
Eruditor Group - Эрудитор груп инк 5 1
Yandex - Яндекс 9284 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Telegram Group 2965 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 7
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 4
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 42 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
АльфаСтрахование СГ 398 2
YouDo Web Technologies Limited 48 2
Pandao 24 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Europcar 7 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
Flint Capital 9 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 12 1
Почта России ПАО 2380 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 123 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 1
Gett 89 1
Альфа-Банк 1983 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
Совкомбанк ПАО 317 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1714 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5737 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3327 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11868 7
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 5
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 74 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1917 4
Data monetization - Монетизация данных 1981 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13013 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5311 3
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Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 233 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 37 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 759 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2346 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 632 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3569 7
Apple - App Store 3126 7
VK Live 10 5
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 5
Google Android 15295 5
Apple iOS 8605 5
Pixonic War Robots 21 5
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 4
VK - Mail.Ru Почта 420 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 3
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 3
Google AdMob Сертификация 44 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 2
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 251 2
Sumsub - IDensic 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7651 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Hustle Castle 12 1
VK - Mail.ru Maps.me 55 1
VK - Mail.ru Диск-О 16 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
Telegram Passport 1 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
OpenStreetMap - OSM 72 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
Microsoft Windows 16941 1
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 1
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Добродеев Борис 97 5
Гришин Дмитрий 210 5
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Северюхин Андрей 6 2
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Руди Егор 2 1
Северюхин Петр 1 1
Ленец Андрей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167051 15
Европа 24996 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 2
Украина 7939 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3417 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1795 1
Украина - Чернобыль 60 1
Украина - Припять 15 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 1
Азия - Азиатский регион 5936 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 1
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Словакия - Словацкая Республика 482 1
Молдавия - Республика Молдова 739 1
Туркмения - Туркменистан 458 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8111 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21795 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2445 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5811 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18246 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 377 3
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1137 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6098 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7604 2
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Паспорт - Паспортные данные 2865 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3193 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1857 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1568 2
Транспорт - коллективный транспорт - совместное такси - карпулинг, carpooling - райдшеринг, ridesharing - поиск попутчиков для совместной поездки на автомобиле 18 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3141 2
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 707 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4043 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5646 1
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1707 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12357 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 270 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3800 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2779 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27441 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1144 1
comScore 379 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 747 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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