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BlaBlaCar BeepCar Бипкар
BeepCar (Бипкар) — это российский сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках, запущенный холдингом Mail.Ru Group в феврале 2017 года. Проект позиционировался как альтернатива поездкам на поездах и междугородних автобусах, позволяя водителям и пассажирам делить расходы на топливо. Ключевым технологическим преимуществом сервиса на старте стала реализация функции «Безопасный платеж», которая в ноябре 2017 года сделала BeepCar первым в России райдшеринг-сервисом, поддерживающим безналичный расчет за поездки с использованием банковских карт. Для обеспечения безопасности пользователей в сентябре 2017 года была внедрена верификация личности по паспорту РФ на базе платформы IDensic от компании Sum&Substance. В августе 2018 года Mail.Ru Group продала BeepCar французской компании BlaBlaCar, после чего трафик сервиса был перенаправлен на платформу покупателя, а бренд постепенно интегрирован в экосистему BlaBlaCar.
Проекты цифровизации и ИТ-партнеры
В рамках развития сервиса BeepCar были реализованы проекты по внедрению систем безопасности и биометрической идентификации. Основным интегратором для функции проверки паспортов выступила компания Sum&Substance (Sumsub), предоставившая платформу IDensic. Также в контексте цифровых технологий и биометрического распознавания упоминается использование решений Smart Engines (Смарт Энджинс), в частности продукта Smart ID Engine (ранее Smart IDReader), который применялся для технологии распознавания лиц при сверке данных профиля с фотографией в паспорте. Эти инструменты позволяли автоматизировать процесс подтверждения подлинности документов и личности пользователей, что было критически важно для формирования доверия на новой цифровой платформе.
Конкуренты на рынке
На российском и международном рынках карпулинга и автомобильных перевозок сервисам данного типа противостояли следующие компании:
- BlaBlaCar — глобальный лидер рынка карпулинга, ставший владельцем BeepCar.
- Яндекс — развивал собственный сервис «Яндекс.Попутка», который, однако, был впоследствии заморожен.
- Avito — классифайд, где пользователи также могли размещать объявления о поиске попутчиков.
- Tutu.ru — агрегатор билетов на автобусы и поезда, конкурирующий в сегменте междугородних перевозок.
- Busfor — агрегатор автобусных билетов, позже приобретенный BlaBlaCar для расширения функционала.
- Подорожники — российский сервис поиска попутчиков, выкупленный BlaBlaCar при выходе на рынок в 2014 году.
- Gett — сервис заказа такси и трансферов, конкурирующий в сегменте автомобильных перевозок.
- Uber — международный оператор такси, имевший совместное предприятие с Яндексом в России.
- CityMobil — агрегатор такси, приобретенный Mail.ru Group и «Мегафоном».
- Везет — группа компаний, владевшая агрегаторами такси, чьи активы пытались приобрести «Яндекс.Такси».
СОБЫТИЯ
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BlaBlaCar и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 97 5
|Гришин Дмитрий 210 5
|Артамонова Анна 183 3
|Северюхин Андрей 6 2
|Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 1
|Руди Егор 2 1
|Северюхин Петр 1 1
|Ленец Андрей 1 1
|Исаев Денис 1 1
|Арлазаров Владимир 291 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 747 1
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