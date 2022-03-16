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«Диск-О:» стал бесплатным для пользователей

Компания VK открывает доступ к приложению «Диск-О:» для всех пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Приложение «Диск-О:» для работы с облачными хранилищами от сервиса «Облако Mail.ru» временно стало бесплатным для всех пользователей. «Диск-О:» позволяет подключить 13 разных облачных хранилищ, чтобы переносить между ними содержимое в один клик и работать с ними, как с папками на компьютере. При этом файлы не будут занимать место на устройстве. Сервис поддерживает «Облако Mail.ru», Google Drive, Dropbox, OneDrive, «Яндекс.Диск» и другие популярные облака, а также протокол WebDav.

Приложение также подойдет для создания резервных копий папок с компьютера в подключенных облаках. «Диск-О:» защищает файлы и папки с компьютера и внешних накопителей и позволяет восстановить их даже после удаления с устройства.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы “Облако Mail.ru” и “Диск-О:” работали независимо от любых внешних изменений. Главным приоритетом для нас остается безопасность данных пользователей, поэтому мы делаем доступ к сервису “Диск-О:” бесплатным», — сказал руководитель «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков.

Десктопное приложение «Диск-О:» доступно для скачивания в App Store на MacOS, для Windows — на официальном сайте. После установки необходимо авторизоваться в «Облако Mail.ru», чтобы активировать бесплатный доступ и подключить к агрегатору другие хранилища.

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