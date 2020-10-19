«Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента

«Облако Mail.ru» запустило тариф Pro. Пакет для для профессиональных создателей контента будет включать в себя «Облако» до 4 ТБ, агрегатор облаков «Диск-О:», 60 дней хранения истории, добавление файлов весом до 100 ГБ и подписка на Сombo Mail.ru. Стоимость тарифов начинается от 1450 руб.

Профессиональные фотографы, архитекторы, аналитики, консультанты — люди которые работают с большим объемом данных, вынуждены использовать большое количество сервисов для эффективной работы. Разные облачные хранилища требуют постоянного контроля: хватает ли объема памяти, сохранились ли последние изменения. Кроме того, за использование сразу нескольких продуктов набегает приличная сумма, что для некоторых может быть неподъемно.

Для того, чтобы пользователи могли продуктивно работать со своими файлами, «Облако Mail.ru» представило тариф для профессиональных создателей контента Pro. Пакет будет состоять из нескольких предложений. «Облако Mail.ru» будет доступно размером от 512 ГБ до 4 ТБ, при этом история изменений в файлах будет храниться до 60 дней, а объем добавляемых файлов может достигать до 100 ГБ. Это особенно полезно, если пользователь работает с документами онлайн, и ему необходимо много места в облачном хранилище.

Также в пакет включен агрегатор облачных дисков «Диск-О:». Сервис предоставляет доступ сразу к нескольким облакам в едином интерфейсе — пользователю не придется перемещаться между отдельными приложениями, и он сможет без ограничений работать с другими облаками как с папками на компьютере.

Тариф Pro также включает в себя подписку от Combo Mail.ru — такси, музыка и доставка будут доступны со скидками.

Стоимость тарифов Pro начинается от 1450 руб. Приобрести подписку можно на два периода — полгода и год.