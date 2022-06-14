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«Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»

«Ростелеком» и VK представляют совместный эксклюзивный тарифный план «Облачный», который уже доступен для подключения в большинстве регионов России. Он объединяет высокоскоростной домашний интернет от «Ростелекома» и память в «Облаке». Каждый месяц персональное хранилище файлов, доступное пользователю тарифа, будет увеличиваться на 1 ТБ (до максимума — 12 ТБ). Таким образом, две российские компании предлагают альтернативу сервисам, которые приостановили работу в России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Мы продолжаем развивать стратегическое партнерство с VK, которое уже успешно показало себя в совместных проектах. Голосовой помощник “Маруся” от VK научился управлять сервисами “Ростелекома”, успешно идут продажи в наших каналах умной колонки VK “Капсула”, а видеосервис Wink вошел в подписку VK Combo. Сегодня мы запускаем новый совместный продукт — тариф “Облачный”. Памяти хватит на любые потребности абонентов, потому что хранилище увеличивается на 1 ТБ каждый месяц пользования тарифом», — отметил директор офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком» Кирилл Брылев.

«Ростелеком» предоставляет полный комплекс цифровых услуг для дома и семьи, включая интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, сервис «Умный дом» и домашнее облачное видеонаблюдение, широкую линейку дополнительных услуг. Абонентам доступны для подключения различные пакеты и комбинации услуг, включая мобильную связь, которые разработаны для самых разных стилей потребления и оптимизируют затраты семьи.

«Облако Mail.ru» позволяет хранить фото и видео в высоком качестве и обеспечивает доступ к ним из любой точки, где есть интернет. Копии файлов пользователей хранятся на независимых друг от друга серверах в современных дата-центрах. Пользователям тарифа «Облачный» доступны все привычные функции управления персональным хранилищем: можно настроить автозагрузку фото и видео со смартфона, создавать папки для совместной работы, редактировать фото и отслеживать историю файлов. В Облаке работает функция распознавания лиц, которая определяет людей на фото, а специальные алгоритмы помогут «прочитать» документы и скриншоты. Кроме того, абоненты получают бесплатный доступ к агрегатору облаков «Диск-О:», который позволяет делать бекапы и перемещать файлы между хранилищами в один клик.

Пользователям других тарифных планов домашнего интернета от «Ростелекома» доступны для подключения опции с предоставлением до 1 ТБ памяти в «Облаке Mail.ru». Подключить (сменить) тариф и активировать опции можно в личном кабинете абонента. Полные условия тарифного плана «Облачный» и действующие тарифы в регионах доступны по ссылке. Подключить тарифный план могут как новые, так и действующие абоненты оператора. Тариф подключается при наличии технической возможности.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, доступны вам в любой точке мира с любого устройства, не занимая место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона. Облако работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android, iOS.

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