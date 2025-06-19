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SimbirSoft примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

Компания SimbirSoft, один из лидеров российского ИТ-аутстаффинга и разработки решений на основе искусственного интеллекта, примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров.

Руководитель проектного офиса Сергей Гордеев выступит на секции «Цифровая трансформация» и поделится кейсом по автоматизации анализа горных пород с помощью машинного обучения.

Компания представит инновационную систему анализа горных пород на базе искусственного интеллекта. Устройство обеспечивает автоматизированный анализ состава породы с точностью до 98% всего за 30 секунд даже в экстремальных условиях. Решение помогает бизнесу сократить издержки на 25-30% за счет ускорения процесса, минимизации ошибок и полного отказа от импортных аналогов, что критически важно для прибыли горнодобывающих предприятий.

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Безопасность

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