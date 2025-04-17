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Барсукова Светлана



17.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с кандидатами 1
23.09.2024 Автоматизация удержания кандидатов в группе «М.Видео-Эльдорадо» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Барсукова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2461 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1186 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 431 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 359 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4075 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1113 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
Голосовые сообщения - Voice messages 292 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2045 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8254 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 233 1
Гультяева Юлия 2 1
Голубева Анастасия 3 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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