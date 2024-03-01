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Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium

Скончался экс-глава Intel в Индии и знаковая фигура для американского чипмейкера в целом – Автар Сайни. Он был одним из руководителей разработки легендарных процессоров Intel Pentium, участовал в создании CPU 80386 и 80486, а также был вовлечен в первую фазу перехода Intel от 32-битной архитектуры микропроцессоров к 64-битной.

Знаковая фигура в истории Intel

Бывший руководитель подразделения корпорации Intel в Индии Автар Сингх Сайни (Avtar Singh Saini) трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Действующий президент Intel в Индии и вице-президент подразделения клиентских вычислений компании Гокул Субраманьям (Gokul Subramaniam) в сообщении на LinkedIn выразил сожаления по поводу преждевременной кончины Сайни. Топ-менеджер подчеркнул заслуги Сайни отметил, что в памяти людей он останется «плодовитым изобретателем, выдающимся лидером и хорошим наставником».

Сайни посвятил работе в Intel 22 года своей жизни. Помимо функций руководителя офиса американской корпорации в Индии и ее директора в Южной Азии, за свою карьеру Сайни принимал участие в процессе разработки ряда моделей процессоров для персональных компьютеров и серверов, нередко на первых ролях. По данным Tom’s Hardware, Сайни лично принадлежало семь патентов на изобретения в сфере микропроцессоров.

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Фото: LinkedIn
Не стало одного из ключевых руководителей разработки процессоров Intel Pentium

Кроме того, Сайни приписывают значительную роль в развертывании R&D-центра Intel территории Intel.

Подробности ДТП

Утром, в 5:50 по местному времени, 68-летний Сайни в компании незнакомых людей совершал велопрогулку по Палм-Бич-роуд в Неруле – элитном районе города Нави Мумбаи (штат Махараштра, Индия).

Вскоре компанию настигло такси, двигавшееся с явным превышением скорости. Вопреки ожиданиям группы, опережать велосипедистов автомобиль не стал. Вместо этого он въехал сзади в не ожидавшего такого развития событий велосипедиста, и протащил его на капоте еще несколько десятков метров.

Сопровождавшие Сайни велосипедисты обнаружили его живым, в сознании и оперативно доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Усилий врачей оказалось недостаточно, и мужчина вскоре скончался от полученных травм, которые не сумели предовратить велосипедный шлем и прочие элементы экипировки, которые, по словам его друзей, Сайни перед выездом неизменно надевал.

Хроника дальнейших событий разнится в изложении различных индийских СМИ. Так, по версии Mint, водитель авто предпочел незамедлительно скрыться с места происшествия, увезя с собой еще и застрявшие под днищем кузова останки велосипеда. Задержать предположительного виновника ДТП полиции якобы пока не удалось, а в его отношении возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям уголовного кодекса.

Hindustan Times со ссылкой на очевидцев ДТП сообщает, что таксист все же остановился и был задержан прохожими до прибытия полиции, которая его затем и арестовала.

Значимый вклад в разработку «выстреливших» продуктов Intel

Сайни получил степень бакалавра технических наук в области электротехники в Техническом институте Виктории Джубили (Мумбаи, Индия), и окончил Университет Миннесоты (США) со степенью магистра в области электротехники.

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Безопасность

Сайни пступил на работу в Intel в 1982 г. и поначалу занимал должность генерального менеджера подразделения корпорации в Санта-Кларе (Калифорния, США), которое занималось разработкой микропроцессоров.

Сайни, в частности, был одним из двух ключевых руководителей разработки легендарной линейки CPU Intel Pentium. Чипы Pentium, построенные на архитектуре x86 пришли на смену не менее легендарному Intel 80486 в 1993 г. и до 2008 г. оставались главным брендом процессоров для ПК в мире. К слову, к разработке Intel 80386 и 80486 Сайни также приложил свою руку.

В дальнейшем и вплоть до 2023 г. под торговой маркой Pentium выпускались уже бюджетные модели CPU, а бал правило семейство Intel Core. Осенью 2022 г. Intel объявила о том, что линейки Celeron и Pentium будут объединены под общим брендом Intel Processor. Ребрендингу подверглось и семейство Intel Core.

Переход на 64 бита и неудачный Itanium

Сайни также был вовлечен в первую фазу процесса перехода Intel к 64-разрядной архитектуре процессоров. К 2001 г. усилиями инженеров Intel и HP была создана архитектура IA-64, на базе которой были построены первые CPU Itanium. Опыт с Itanium в целом оказался для Intel не слишком успешным, и в феврале 2019 г. компания объявила о прекращении поставок IA-64-процессоров в 2021 г.

В ноябре 2023 г. поддержка Itanium была окончательно и бесповоротно удалена из Linux. Технология была признана «мертвой» разработчиками ядра еще за два года до принятия этого решения.

Дмитрий Степанов

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