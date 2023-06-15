Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7

Intel решила полностью отказаться от брендов Core i3, i5 и i7, а также от Core i9. Процессоры с таким названием больше не будут выпускаться – новый нейминг стал более понятным и очевидным, но в нем просматривается сходство со схемой наименования чипов AMD.

Прощай, Core i7

Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими брендами, пишет портал Neowin. Эти названия появились в 2008 г., то есть Intel решила избавиться от них спустя 15 лет.

Вместо привычных сотням миллионов пользователей со всего мира схем брендирования процессоров Intel придумала другую. Теперь будет две серии процессоров – просто Core и Core Ultra, и в зависимости от характеристик CPU отныне будут называться, к примеру, Core 7 или Core 5 Ultra. Впервые об этом стало известно в начале мая 2023 г., но информация была неофициальной, и Intel тогда решила не комментировать ее.

При этом никаких Core 3 Ultra или, наоборот, Core 9 не будет, по крайней мере, на на начальном этапе. Основная серия будет состоять из моделей Core 3, 5 и 7, как было в самом начале пути нынешнего бренда, а в Ultra-серию войдут чипы с индексами 5, 7 и 9.

Intel не ценит классику и старых пользователей

Как пишет портал Tom’s Hardware, с новыми названиями процессоры Intel Core теперь очень напоминают своих прямых конкурентов – AMD Ryzen. Действительно, сейчас AMD предлагает покупателям Ryzen 7, Ryzen 5 и Ryzen 9, да и Ryzen 3 в ее модельном ряду тоже есть.

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Создавая новую схему нейминга, Intel, судя по всему, оглядывалась не только на AMD, но и на своего бывшего клиента – корпорацию Apple. Она в 2020 г. отказалась от чипов Core в пользу процессоров собственной разработки, многие из которых имеют приставку Ultra в своем названии, означающую повышенную производительность по сравнению с обычными чипами. Также у Apple есть процессоры серий Pro и Max, и нельзя исключать, что они в будущем могут появиться и у Intel.

Но i-процессоры – не единственное, чего Intel лишила потребителей. В середине сентября 2022 г. компания объявила, что с 2023 г. отказывается от процессоров Pentium и Celeron, существовавшие с 1993 г. и 1998 г. соответственно. В современной линейке Intel это самые слабые чипы, и в 2023 г. они лишись своих легендарных брендов – отныне они называются просто Intel ХХ, где «ХХ» – это индекс конкретной модели.

Жизнь стремится к упрощению, но не всегда

По словам представителей Intel, новая схема нейминга будет более простой и понятной обычным потребителям. Так, чипы из базовой серии будут использоваться в обычных компьютерах и ноутбуках, не претендующих на рекорды производительности, а приставку Ultra смогут заслужить лишь те CPU, смогут работать быстрее обычных Core.

По словам Кейтлин Андерсон (Caitlin Anderson), вице-президента Intel и генерального менеджера по продажам Client Computing Group, эти изменения должны облегчить людям, покупающим ПК на базе Intel, понимание того, какой тип процессора входит в комплект.

Фото: Intel Последствия у переименования будут. Но какие - предсказать невозможно

Затягивать с переходом на новые названия Intel не намерена – следующее поколение процессоров Core, 14 по счету и известное как Meteor Lake, уже не получит ни i3, ни i5, ни i7 вместе с i9. Эти CPU Intel планирует выпустить во второй половине 2023 г., ближе к IV кварталу.

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Но на деле Intel лишь частично упростит схему наименования своих процессоров. Компания продолжит развивать бренд Evo, который представила в сентябре 2020 г. Это бренд для ноутбуков, соответствующих «инновационной программе» Project Athena, которая дебютировала в конце весны 2019 г. Сама по себе Project Athena – это стандартизированный набор спецификаций, которым должен удовлетворять ноутбук, если производитель хочет наклеить на него стикер Evo. Лист спецификаций Project Athena включает требования к времени автономной работы, скорости выхода из сна, форм-фактору ноутбука, его производительности, перечню интерфейсов и др.

Но и это еще не все – упразднив привычные всему миру названия CPU, Intel ввела сразу два новых бренда. Они получили название vPro Enterprise и vPro Essentials и предназначаются для корпоративных ПК.

Кто у кого скопировал

Внедрение Intel новых брендов, безусловно, вызовет затруднения у тех, кто привык к схеме наименования ее процессоров, которая использовалась последние 15 лет, пишет Tom’s Hardware. По мнению экспертов портала, новый нейминг действительно связан с AMD – компания активно теснит Intel во всех сегментах рынка х86-совместимых процессоров, хотя в 2017 г., когда появилось первое поколение процессоров Ryzen на базе первой ревизии архитектуры Zen, компания сильно отставала от Intel. Например, в I квартале 2021 г. ее доля мирового рынка х86-процессоров (серверных, настольных и мобильных в сумме) составляла 27,7%, а годом позже – 31,3%. В первой четверти AMD заняла 34,6% рынка, оставив Intel 65,4% (данные компании Mercury Research).

В 2017 г. AMD подсмотрела принцип наименования процессоров у Intel и выпустила свои Ryzen 3, 5, 7 (Ryzen 9 появился позже), а также чипсеты, по названию похожие на наборы системной логики Intel. Сейчас ситуация повторяется, но в роли догоняющего теперь Intel, и именно она теперь копирует нейминг у AMD, а не наоборот.

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Intel утверждает, что раскрыла не все детали новой схемы брендинга, и что ее проработка пока не завершена. Но экспертам Tom’s Hardware это кажется немного сомнительным, учитывая близость сроков запуска процессоров Meteor Lake.