Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy

Abbyy объявила о покупке компании Pericom Singapore – одного из крупнейших ИТ-поставщиков в Сингапуре. Приобретение усилит позиции Abbyy в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уже расположены два офиса компании (в Японии и Гонконге) и успешно функционирует обширная сеть партнеров. Условия сделки не разглашаются.

Сингапур занимает первое место среди азиатских стран по данным рейтинга цифровой трансформации Asian Digital Transformation Index. Это центр продаж инновационных технологий в регионе – облачных решений, искусственного интеллекта, решений в области анализа данных – для различных отраслей, среди которых здравоохранение, энергетика, авиация, образование и другие. Согласно исследованию аналитической компании Lawless Research, руководители компаний Азиатско-Тихоокеанского региона планируют усилить цифровые стратегии после COVID, а 84% сингапурских компаний уже увеличили свои бюджеты на активности, связанные с цифровой трансформацией бизнеса. Решения и технологии Abbyy в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов играют значимую роль на всех этапах управления информацией и процессами в организациях и позволяют эффективнее реализовывать цифровые стратегии.

Pericom – многолетний партнер Abbyy в регионе. Компания основана в 1987 году и предоставляет корпоративные решения для обработки документов и документооборота, которые помогают организациям повысить производительность, снизить затраты и управлять информацией. Более 1000 клиентов различных отраслей в Азиатско-Тихоокеанском регионе используют решения Pericom, чтобы повысить эффективность бизнеса. За время многолетнего сотрудничества Abbyy и Pericom реализовали ряд успешных проектов в автомобилестроении, здравоохранении и финансовом секторе, государственных учреждениях и других отраслях.

«Мы успешно реализовали большое число крупных проектов на Азиатско-Тихоокеанском рынке, тесно сотрудничая с нашими партнерами и крупными системными интеграторами, среди которых многие годы одним из лидеров является Pericom, – сказал Ульф Перссон, генеральный директор Abbyy. – Компания обладает глубоким знанием рынка. Благодаря этой сделке Abbyy усилит корпоративные продажи и получит возможность существенно расширить присутствие в регионе».

«Abbyy всегда играла важную роль в развитии Pericom, помогая нашим клиентам на пути к цифровой трансформации решать задачи обработки информации и повышения эффективности бизнес-процессов, – отметил Дерек Ли, генеральный директор Pericom Group и президент ассоциации AIIM в Южной Азии. – Мы рады присоединиться к команде Abbyy и получить широкий доступ к портфелю интеллектуальных решений и глобальной экспертизе компании».

«Pericom широко известен во всей Юго-Восточной Азии как ведущий поставщик решений для управления информацией и повышения эффективности бизнеса, – сказала Елена Поспелова, вице-президент Abbyy по развивающимся рынкам. – С приобретением компании мы намерены развивать новые и существующие отношения с глобальными игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такими как Daimler Financial Services, Panasonic, Mizuho Bank, Adnavem Asia и другими. Мы рады, что команда Pericom присоединилась к Abbyy, это позволит нам укрепить присутствие на этом рынке».