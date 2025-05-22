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Поспелова Елена


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Bell Integrator реализует проект по модернизации программного комплекса для финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 2
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 1
22.04.2015 Abbyy открыла представительство в Дубае 1
12.07.2013 С технологией Abbyy смартфон Samsung Galaxy S4 распознает текст с фотографий 1
02.02.2009 ABBYY осваивает Ближний Восток 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Поспелова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 5
Samsung Electronics 10370 2
Softline - Софтлайн 2969 1
Neoware Systems - Pericom 6 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 133 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 17 1
Северсталь ПАО - Severstal 496 1
Альфа-Банк 1797 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3513 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4775 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1207 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 973 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1445 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10921 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17367 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 399 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 968 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 2
Abbyy ADRT - Abbyy Adaptive Document Recognition Technology 10 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Samsung Galaxy 967 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Abbyy PDF Transformer 21 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 29 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 7 2
Шкамратов Игорь 1 1
Раевский Вячеслав 1 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 3
Азия - Азиатский регион 5610 3
Ближний Восток 2981 2
Африка - Африканский регион 3517 2
Япония 13367 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1082 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 427 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Америка Южная 858 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
Сингапур - Республика 1870 1
Южная Корея - Республика 6728 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Оман Султанат 114 1
Америка - Американский регион 2172 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 134 1
Кувейт 165 1
Азия Южная 105 1
Катар 168 1
Бахрейн - Королевство 124 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1667 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6533 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5749 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5957 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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