В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, объявила о назначении генеральным директором российского офиса Елены Поспеловой. Ранее она возглавляла офис Abbyy Emerging Markets, отвечающий за продажи в Азии и Африке.

Елена – старший вице-президент группы компаний Abbyy и работает в компании более 20 лет. В 2001 г. Елена Поспелова пришла в Abbyy на позицию менеджера по продажам, отвечающего за страны Азии. В 2005 г. она возглавила отдел международных продаж, а через пять лет – офис Abbyy Emerging Markets.

В новой должности Елена будет руководить развитием продаж в регионах Emerging Markets и в России. Дмитрий Шушкин, с 2017 г. занимавший пост главы «Abbyy Россия», принял решение сосредоточиться на собственных проектах.

«Под руководством Дмитрия в России были реализованы значимые для всей группы проекты в компаниях банковской отрасли, промышленности, ритейле, среди которых Сбербанк, банк «Уралсиб», «Леруа Мерлен», «Северсталь» и многие другие, – сказал Ульф Перссон, президент и генеральный директор группы компаний Abbyy. – Я хочу поблагодарить Дмитрия за его значимый вклад в развитие Abbyy Россия и пожелать ему успехов в дальнейших начинаниях. Уверен, что многолетний опыт Елены в области развития продаж в разных и непохожих друг на друга странах позволит нам еще сильнее укрепить позиции на российском рынке и найти новые точки роста в этом регионе».

Поспелова с отличием окончила Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК), специальность «Прикладная математика».

По окончании университета поступила в аспирантуру, в рамках которой прошла стажировку в Японии, где занималась проектированием программных продуктов на платформе UNIX. Вернувшись в Россию, начала работать в компании «Спирит» над русско-японскими проектами в области исследований и разработки программных продуктов (Research & Development, R&D).

В 1995 г. Елена получила предложение о сотрудничестве от исследовательского центра компании Samsung (Samsung Research Center, Moscow), где отвечала за поиск перспективных технологий в области программного обеспечения.

В 2001 г. Елена Поспелова начала работать в компании Abbyy в качестве менеджера по продажам, отвечающего за страны Азии. В 2005 г. возглавила отдел международных продаж, а с 2010 г. возглавляет офис Abbyy Emerging Markets, отвечающий за продажи в Азии и Африке. В 2021 г. также возглавила офис «Abbyy Россия».

Дмитрий Шушкин пришёл в «Abbyy Россия» в 2004 г. на позицию менеджера по корпоративным проектам. В 2007 г. стал руководителем направления крупных проектов. В 2009 г. он перешел на должность заместителя директора, а в 2010 стал директором по корпоративным проектам «Abbyy Россия». За это время Дмитрий реализовал ряд крупнейших и новаторских проектов для РЖД, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), Альфа-банка и других. На посту директора по корпоративным проектам и заместителя генерального директора под руководством Дмитрия была сформирована и успешно внедрена новая партнерская политика компании, создана служба пресейла, реализованы проекты в крупнейших компаниях-заказчиках страны, созданы и выпущены на рынок новые продукты. С 2017 по 2021 г. Дмитрий Шушкин занимал должность генерального директора «Abbyy Россия».