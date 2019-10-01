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Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC

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Sabre Corporation объявила о сотрудничестве с авиакомпанией Singapore Airlines в целях развития ее NDC-программы KrisConnect. Уже с ноября 2019 года ряд подключенных к Sabre агентов в Сингапуре получат доступ к уникальному NDC-контенту Singapore Airlines. По мере развития программы воспользоваться преимуществами KrisConnect смогут все агенты Sabre.

Singapore Airlines участвует в инновационной программе Sabre «Больше, чем NDC» с 2018 года и привержена внедрению стандарта NDC. Сотрудничество двух лидеров отрасли направлено на успех новой программы KrisConnect, которая расширит цифровые возможности дистрибуции контента и обогатит клиентский опыт.

В рамках программы KrisConnect Sabre предоставит агентам гибкие предложения Singapore Airlines, сформированные на базе NDC, и обеспечит комплексный процесс для работы с разнообразным интегрированным контентом. Таким образом, агентства, подключенные к Sabre, получат доступ к еще более широкому выбору тарифов и смогут оценить более персонализированный опыт совершения покупок через агентские точки продаж в Sabre. Помимо этого, им будет доступен новый эксклюзивный контент KrisConnect, пакеты дополнительных услуг и предложения сторонних поставщиков.

«Sabre рад оказать Singapore Airlines поддержку по ускоренному переходу на NDC. Наша масштабируемая платформа позволяет изменить способы продаж авиационных продуктов, стимулировать их дифференциацию и оптимизировать процесс вывода на рынок, чтобы обеспечить дополнительную прибыль для перевозчика, – отметил Ракеш Нарьянан (Rakesh Narayanan), вице-президент Sabre Travel Solutions по авиационному направлению бизнеса в Южной Азии и Тихоокеанском регионе. – Вместе с Singapore Airlines, которая является нашим постоянным клиентом, Sabre стремится превратить NDC в привычную реальность для путешественников, перевозчиков, агентств, корпораций и других игроков рынка».



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