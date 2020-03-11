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Accenture и Microsoft помогут социально-ориентированному бизнесу

Бизнес

Microsoft и Accenture помогут социально-ориентированным компаниям и стартапам. Совместная инициатива двух технологических гигантов предоставит компаниям практическую и технологическую поддержку для создания масштабируемых решений и бизнес-моделей, способных принести долгосрочную выгоду людям всего мира.

В рамках программы Microsoft Research India и Accenture Labs окажут помощь в тестировании и проверке концепций стартапов социальных предприятий. Компании проведут аналитические сессии по проектированию, чтобы помочь оценить влияние предлагаемых решений на общество, а также предоставят поддержку в изучении и использовании технологий Microsoft.

«Стартапы в области социального воздействия и устойчивого развития — одни из самых вдохновляющих в мире. Важно поддерживать их в стремлении к созданию инноваций и позитивных изменений. Сотрудничество Microsoft и Accenture расширяет возможности компаний, помогая достичь большего эффекта в решении насущных мировых проблем. Так мы сможем улучшить жизни миллионов людей», — сказал Жан-Филипп Куртуа, исполнительный вице-президент и президент Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

Основной акцент программы будет сделан на сферы сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Программа начнет работать в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, используя ресурсы «Центра по социальным улучшениям с помощью облаков и искусственного интеллекта» (SCAI) Microsoft в Индии.

«Наш опыт показывает: применяя новые технологии для решения глобальных задач, мы можем ускорить социальные преобразования. Это сотрудничество позволяет создать ощутимую деловую и социальную ценность, сопоставимую с ценностями людей. Предоставляя предпринимателям, занятым в сфере социального воздействия, симбиоз возможностей Accenture и Microsoft, мы можем помочь улучшить ситуацию в мире в вопросах равенства, инклюзивности, образования, здравоохранения, устойчивости, экологии», — отметил Пол Доэрти, директор по технологиям и инновациям в компании Accenture.

Участие Microsoft в этой инициативе — часть программы «Глобальное социальное предпринимательство», направленной на расширение возможностей экосистемы технических стартапов во всем мире и решение важных социальных и экологических проблем. Программа предоставит стартапам доступ к передовым технологиям Microsoft AI, облачной экспертизе, услугам по выходу на рынок, грантам в области устойчивости, доступности, возможностей трудоустройства, а также заказчикам на локальном и международном уровнях.

Участие Accenture Labs – часть программы Tech4Good, нацеленной на использование технологий для решения сложных социальных задач.

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