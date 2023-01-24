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VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения

VisionLabs, специализирующаяся на компьютерном зрении и машинном обучении, объявила о выходе на рынок Индии. Новый офис компании в Нью-Дели будет сопровождать проекты в Южной Азии и укреплять сотрудничество с локальными компаниями. Это позволит VisionLabs развивать ИИ-решения в рамках одной из крупнейших экономик мира.

Выход на новый рынок – продолжение международной стратегии VisionLabs, которая уже имеет офисы и представительства в Нидерландах, ОАЭ, а также ключевых партнеров и клиентов в Сингапуре, США, Японии, странах Ближнего Востока. Всего технологии компании используются в более чем 35 странах мира, среди внедренных проектов – система контроля строителей олимпийских объектов в Японии, биометрическая система безопасности в парижском аэропорту Шарль де Голль, сервис удаленной верификации клиентов в крупнейшем банке ОАЭ Emirates NBD.

Основными причинами развития бизнеса VisionLabs в Индии стали ежегодный рост экономики страны, а также низкая насыщенность рынка технологиями на основе компьютерного зрения. Наиболее востребованным решениями VisionLabs здесь могут стать системы безопасного города, контроля трафика и ПДД, а также сервисы оплаты по лицу. Также компания рассматривает доработку существующих продуктов с учетом локального рынка – например, добавление распознавания наличия шлемов у мотоциклистов в транспортную видеоаналитику или адаптация удаленной верификации для сервисов по доставке наличных средств на дом.

В планах компании развивать в новом проектном офисе инженерные компетенции, а также расширять партнерство с местными интеграторами. Уже сейчас VisionLabs ведет несколько проектов с локальными партнерами и обсуждает возможность внедрения ИИ-решений в различных регионах Индии с ключевыми клиентами – от аэропортов и муниципальных образований до главных ИТ-корпораций страны.

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Импортозамещение

«Мы видим огромный потенциал в рынке Индии за счет ежегодного роста экономики страны, а также низкой насыщенности рынка решениями на основе компьютерного зрения. Открытие там проектного офиса позволит VisionLabs продолжить международную экспансию в Южной Азии, укрепить локальное присутствие, а также усилить нашу экспертизу путем сотрудничества с индийскими компаниями, являющимися мировыми лидерами в своих отраслях», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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