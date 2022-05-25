«Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершила разработку новой ультракомпактной платформы для выпуска СХД на процессорах линейки «Эльбрус». Решение является уникальным среди российских СХД и позволяет в рамках двух юнитов вмещать два контроллера с функцией горячей замены, а также внутреннюю дисковую полку. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Платформа поддерживает работу на процессорах линейки «Эльбрус» и в настоящей момент это единственный подобный продукт на российском рынке. В двух-юнитовом формате доступны СХД на процессорах западных вендоров, а СХД на «Эльбрусах» до сих пор производились только в четырех-юнитовом формате.

На разработку решения потребовалось восемь месяцев работы выделенной проектной команды под руководством главного конструктора. В проект также были вовлечены подрядные организации: «КБ Электроника», «Резонит», «Рикор», МЦСТ.

Главный вызов проекта заключался в отсутствии материнской платы под «Эльбрусы» в компактном форм-факторе. При ее создании необходимо было решить задачу установки нужного количества адаптеров для подключения внешних устройств, требуемых для расширения функционала СХД и масштабирования системы хранения. Это получилось сделать путем разработки специальных переходников – рэйзер-карт, которые позволяют устанавливать два адаптера PCI Express. Они позволяют устанавливать для каждого контроллера до двух адаптеров с последующим подключением необходимых внешних устройств по Fiber Channel или Ethernet.

«Проектная команда смогла добиться такого расположения адаптеров и компонентов СХД, включая вентиляторы охлаждения, которое позволило нивелировать относительно большие размеры материнской платы и эргономично разместить ее в компактном форм-факторе. Мы получили производительную СХД общего назначения для широкого спектра задач в коммерческом и государственном секторах, – сказал коммерческий директор «Аэродиска» Тимур Мустафаев. – Системы на этой платформе позволят значительно экономить пространство, а за счет поддержки различных версий материнских плат под линейку процессоров “Эльбрус” возможно проводить простое и эффективное масштабирования, а также апгрейд ИТ-систем».

С чего начать импортозамещение в ИБ? Импортонезависимость

«Проект еще раз продемонстрировал возможности российской ИТ-отрасли в направлении импортозамещения: сумма усилий нашей проектной команды при поддержке компетентных подрядчиков позволила в короткие сроки реализовать современный СХД-продукт на основе уникальной разработки с перспективой дальнейшего развития», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минцифры с 2017 г.