«Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в последние несколько месяцев наблюдает резкое изменение восприятия рынком ИТ-инфраструктуры российского производства. Также существенно меняется сам стиль взаимоотношений с потенциальными и существующими клиентами – настолько, что можно говорить о переломе в стереотипе восприятия и выстраивании долгосрочных отношений с заказчиками, ранее закупавшими иностранные разработки. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

По словам коммерческого директора компании Тимура Мустафаева, речь прежде всего идет о снижении фактора роли бренда при определении выбора в пользу того или иного вендора.

«Объясняется это довольно просто: привычного разнообразия производителей ИТ-решений на рынке больше нет. Пузырь маркетингового “хайпа” в этой связи значительно сбавил свои объемы. Конкурировать на уровне эффектных презентаций, приглашений на партнерские конференции и прочих активностей более нельзя. Все сводится к базовым характеристикам конкретного продукта или решения», – отметил он.

Также, по словам эксперта, клиенты стали откровеннее в диалоге – в частности, выяснилось, что примерно все типичные отказы на уровне функционала СХД были свойственны и неоднократно происходили даже с самыми передовыми моделями практически всех ведущих западных вендоров.

Ранее говорить об этом было не принято, в том числе ,из соображений оправдания своего выбора в пользу именитого бренда.

Второй четкий тренд — существенное упрощение ТЗ со стороны заказчиков. В отличие от пространных документов с детальным описанием требований к различным функциональным тонкостям, зачастую надуманным и не всегда практичным, современные ТЗ представляют собой предельно конкретный перечень базовых требований к функциональности СХД.

«Все предельно упростилось: нужно лишь подтвердить соответствие своего решения основным параметрам, требуемым от СХД в рамках задач заказчика — объему дискового пространства, вычислительным мощностям и совместимости с различными протоколами передачи данных. Самый же главный фактор принятия решения сегодня – наличие качественной техподдержки в России», – сказал Тимур Мустафаев.

По его словам, возможность строить свое ИТ-развитие с опорой на команду экспертов вендора в современных условиях невозможно переоценить, и это еще одна из причин для пересмотра ИТ-рынком отношения к маркировке «Сделано в России».

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«Параллельный импорт серьезно проигрывает российской продукции. Привезти потенциальный “кирпич” и встроить его в свой ИТ-ландшафт – роскошь, особенно с учетом всех слагаемых: стоимости и сроков доставки по серым каналам, а также всех рисков интеграции и дальнейшей эксплуатации без официальной вендорской поддержки», – сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Конечно, огромную роль в таком повороте лицом к российским производителям играет объективный дефицит, но в определенной степени можно говорить и об «отрезвлении» заказчиков, сходятся во мнении оба эксперта.

«Новая реальность в экономике и отрасли ИТ вносят существенные корректировки в отношения между вовлеченными сторонами. Для вендоров в изменившихся условиях главное не почивать на лаврах – повышение спроса на их продукцию накладывает новые требования к качеству, организации процессов взаимодействия и сопровождения», — сказали в компании.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Флагманскими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск ENGINE», «Аэродиск Восток», система виртуализации «Аист» и гиперконвергентная система «Аэродиск vAIR». Программное обеспечение «Аэродиск» зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры, а программно-аппаратные комплексы находятся в реестре Минпромторга. В настоящее время компания также является резидентом «Сколково».