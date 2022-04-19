OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, начала сотрудничество с компанией OCS Distribution, российским ИТ-дистрибьютором.

Компания «Аэродиск» последовательно придерживается схемы продаж через поставки продукции дистрибьюторам, которые далее реализуют решения дилерам, а те, в свою очередь, уже работают с заказчиками систем. «Аэродиск» не первый год наращивает выручку и прибыль, спрос на продукцию компании постоянно увеличивается, что и вызвало потребность в расширении партнерского пула и запуске сотрудничества с крупным российским игроком, которым и стала OCS Distribution.

OCS работает на ИТ-рынке с 1994 г. Деятельность компании ведется как в ритейле, так и в сфере поставок проектных решений. Компания имеет 26 представительств на территории России – широкую сеть локальных специалистов и региональных складов.

Проектный бизнес дистрибьютора подкреплен системой профессиональных услуг во всех областях, необходимых для работы на ИТ-рынке: от юридических и логистических до финансовых и технических. OCS имеет собственные демонстрационные лаборатории, сервисные центры, высокопрофессиональные инженерные команды, которые помогают дилерам в выборе, тестировании и внедрении высокотехнологических продуктов.

«Компания OCS Distribution соответствует всем критериям, имеющим для нас принципиальное значение при выборе дистрибьютора. У команды специалистов OCS огромный опыт проектных продаж, а их видение рынка и подходы к работе на нем совпадают с нашими. Они способны четко оценивать запросы заказчика, сопоставлять их с возможностями наших систем и дополнять продаваемое решение оптимальным комплексом смежных продуктов (сеть, периферия, готовые рабочие места)», — сказал коммерческий директор компании «Аэродиск» Тимур Мустафаев.

«Широкий набор профессиональных услуг и высокая культура проектных продаж расширяет возможности OCS далеко за пределы формального статуса дистрибьютора. В рамках сотрудничества мы получаем не только канал сбыта, но и симбиоз технологических компетенций и адекватного бизнес-подхода. У нас нет цели создать обширную дистрибьюторскую сеть, мы делаем акцент на качестве канала продаж», — сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.