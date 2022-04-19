Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника
|

OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, начала сотрудничество с компанией OCS Distribution, российским ИТ-дистрибьютором.

Компания «Аэродиск» последовательно придерживается схемы продаж через поставки продукции дистрибьюторам, которые далее реализуют решения дилерам, а те, в свою очередь, уже работают с заказчиками систем. «Аэродиск» не первый год наращивает выручку и прибыль, спрос на продукцию компании постоянно увеличивается, что и вызвало потребность в расширении партнерского пула и запуске сотрудничества с крупным российским игроком, которым и стала OCS Distribution.

OCS работает на ИТ-рынке с 1994 г. Деятельность компании ведется как в ритейле, так и в сфере поставок проектных решений. Компания имеет 26 представительств на территории России – широкую сеть локальных специалистов и региональных складов.

Проектный бизнес дистрибьютора подкреплен системой профессиональных услуг во всех областях, необходимых для работы на ИТ-рынке: от юридических и логистических до финансовых и технических. OCS имеет собственные демонстрационные лаборатории, сервисные центры, высокопрофессиональные инженерные команды, которые помогают дилерам в выборе, тестировании и внедрении высокотехнологических продуктов.

«Компания OCS Distribution соответствует всем критериям, имеющим для нас принципиальное значение при выборе дистрибьютора. У команды специалистов OCS огромный опыт проектных продаж, а их видение рынка и подходы к работе на нем совпадают с нашими. Они способны четко оценивать запросы заказчика, сопоставлять их с возможностями наших систем и дополнять продаваемое решение оптимальным комплексом смежных продуктов (сеть, периферия, готовые рабочие места)», — сказал коммерческий директор компании «Аэродиск» Тимур Мустафаев.

«Широкий набор профессиональных услуг и высокая культура проектных продаж расширяет возможности OCS далеко за пределы формального статуса дистрибьютора. В рамках сотрудничества мы получаем не только канал сбыта, но и симбиоз технологических компетенций и адекватного бизнес-подхода. У нас нет цели создать обширную дистрибьюторскую сеть, мы делаем акцент на качестве канала продаж», — сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»