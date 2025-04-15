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«Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными

«Аренадата» приобрела за 100 млн руб. долю в разработчике MDM-решений - компании «Решение Гармония», выделившейся из состава УК «Навикон». Доля «Аренадата» может быть увеличена до 40%, стороны также заключили опционы на выкуп акций друг у друга в случае появления разногласий.

«Аренадата» купила 20% в «Решения Гармония»

Группа компания «Аренадата» (разработчик ПО для обработки и управления данными, юридическое лицо - «Группа «Аренадата») сообщила о приобретении 20% доли в компании «Решения Гармония», работающей в сфере решений для управления данными, master data managment (MDM). Сумма сделки составила 100 млн руб. У «Группы «Арендата» есть опцион на увеличение доли в «Решения Гармония» в 2026 г.

Согласно сообщениям «Аренадаты» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, сделка была внесена путем увеличения уставного капитала «Решения Гармония». В 2026 г. «Аренадата» может увеличить свою долю в «Решения Гармония» до 40%, затраты на это не превысят 150 млн руб.

Механизм разрешения конфликтов

Кроме того, «Арендата» и владелец «Решения Гармония» - «Гармония Управления Данными» (ГУД) - договорились о механизме разрешения противоречий и предоставили друг другу опционы типов call- и put- на выпуск имеющихся у них долей.

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vecstock / FreePik
«Аренадата» приобрела долю разработчика MDM-решений - компании «Решение Гармония»

В случае наличия разногласий между сторонами данные опционы могут быть реализованы в течение 270 дней с того момента, когда «Аренадата» станет владельцем 40% в «Решения Гармония».

Согласно сообщению «Аренадата», «Решения Гармония» была создана «при участии одного из крупнейших системных интеграторов». По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Решения Гармония» было создано сравнительно недавно - в октябре 2024 г.

Сначала компания принадлежала ее гендиректору Дарье Судьбиной, затем перешла к ООО ГУД (Судьбина также является ее гендиректором). ООО ГУД на 83% принадлежит Владимиру Шарову, владельцу УК «Навикон» (Navicon).

Российский рынок СУБД

Благодаря сделке с «Решения Гармония» группа «Аренадата» получит новый продукт - «Гармония MDM» (будущее название - Arenadata harmony MDM). Он представляет себой интеллектуальные инструменты для централизованного управления мастер-данными, их консолидации, нормализации и распределения.

Решение позволяет «эффективно» стандартизировать мастер-данные, устранять дубликаты, минимизировать ошибки и обеспечивать соответствие нормативным требованиям в области управления данными.

Возможности «Гармония MDM» аналогичным функциональным возможностям Informatica MD, SAP MDG, Tibco и др. «Гармония MDM» учитывает специфику российских бизнес-процессов и обеспечивает локальную поддержку. Решение будет востребовано в промышленности, нефтегазовом секторе, ритейле и банковской сфере.

ЦСР (Центр стратегических разработок) оценивал рынок российских СУБД и систем обработки данных на конец 2024 г. в 95 млрд руб. Доля сегмента средств управления данными на нем составляет 16% (15,2 млрд руб.).

Лидером рынка является Postgerss Pro с долей 23%, «Аренадата» находится на втором месте с долей 9%.

Как появилась и кому принадлежит «Аренадата»

«Аренадата» появилась внутри холдинга IBS.

В конце 2024 г., основным владельцем «Аренадата» была компания «ГС Инвест» - ей принадлежало 72,68% акций. В этой структуре неназванынй ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) владел 47,65%. В конце 2024 г. 62,8% акций «Аренадата» принадлежавших «ГС Инвест», перешли к акционерам «ГС Инвест» напрямую

У «Аренадата» есть второй неназванынй акционер, которому принадлежит 26,33% акций.

В 2021 г. аналогичную долю приобрел фонд «Цифровые инвестиции, находящийся под управлением ВТБ. Затем эта доля отошла к компании «ТС Центр», входящий в холдинг Т1 (ранее принадлежал ВТБ).

В феврале 2025 г. 5,65% приобрел ЗПИФ «Руби Инвест». В октябре 2024 г. «Аренадата» провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, объем размещения составил 2,7 млрд руб.

Игорь Королев

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