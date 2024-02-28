RNT Group расширила функциональность собственной импортонезависимой HR Tech платформы Brain

RNT Group, российская технологическая компания, расширила возможности HR Tech платформы Brain. В новую версию добавлены поддержка полнотекстового сквозного поиска, функционал отображения навыков и компетенций специалистов и возможность повторного найма сотрудника с воспроизведением его истории данных в компании. Новый функционал позволит упростить процесс управления персоналом и эффективно подбирать внутри компании подходящих кандидатов на открытые позиции. Об этом CNews сообщили представители RNT Group.

Brain относится к классу HRM-систем (Human Resources Management System – система управления человеческими ресурсами). Это комплексные решения, которые автоматизируют процессы найма и развития персонала, оценки его работы, мотивации и позволяют руководителям выстраивать более эффективные отношения с сотрудниками. Brain аккумулирует многолетнюю экспертизу RNT Group в области управления кадрами, автоматизации HR- и других процессов. Платформа построена на импортонезависимых технологиях и легко интегрируется с другими системами компании.

Текущий функционал Brain покрывает процессы найма и увольнения персонала, позволяет настраивать права доступа к внутренним системам и документам и выстраивать организационную модель взаимодействия между сотрудниками. Для каждого специалиста в системе создается личный кабинет – профиль, где содержатся его контактные данные, опыт работы и другие параметры. Также в базовую функциональность Brain входит формирование оргструктур компании с отображением подразделений и входящих в них сотрудников. Еще один сервис – портал, персонализированное окно с виджетами для единого доступа к необходимым процессам и данным, например, проектной нагрузке сотрудников, целям, отпускам. Платформа автоматизирует работу с отчетностью и кадровые операции, а модуль аналитики позволяет отслеживать развитие сотрудников и объективно оценивать их эффективность.

Новый функционал Brain включает модуль для ведения личной матрицы навыков сотрудников. Он помогает руководителям подбирать специалистов в проектные команды с учетом их компетенций. Сервис синхронизируется с профилем сотрудника в системе, а список навыков добавляется согласно специфике организации и роли сотрудника. Например, для бизнес-аналитика это могут быть финансовый анализ, работа с требованиями заказчика, навыки ведения переговоров и другие. В новой версии Brain также реализован полнотекстовый поиск с помощью технологии OpenSearch. Поиск ведется не только по фамилии и имени пользователя, но и по данным, указанным внутри профиля: должность, навыки и другие параметры. В системе добавлена возможность повторного найма сотрудника с привязкой к его предыдущему аккаунту. Brain интегрирован с сервисами аутентификации и авторизации Active Directory и KeyCloack и автоматизирует процесс предоставления доступов новому сотруднику во внутренние системы компании.

«По предварительной оценке TAdviser, российский рынок HR Tech достиг 32,1 млрд руб. в 2023 г. Однако, комплексных решений на рынке недостаточно, большинство текущих продуктов направлено на автоматизацию лишь части функций HR, – отметила Александра Лебедева, менеджер продукта, RNT Group. – Мы постоянно работаем над наращиванием функционала в текущих сервисах и разработкой новых модулей в Brain. Взаимодействие с крупными заказчиками RNT Group позволяет понять их потребности и ожидания в плане развития платформы и сохранять и усиливать ее востребованность на рынке».

В ближайших планах RNT Group по развитию Brain добавление сервиса для отображения сводной информации по работе команд и их отдельных членов, индикаторов рисков выгорания и ухода сотрудников. Также в работе модули для учета рабочего времени и оформления отсутствий специалистов, ведение календаря и другие. На данный момент платформа проходит регистрацию в «Роспатенте».

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RNT Group — российская технологическая компания. Предлагает заказчикам услуги по технологическому консалтингу, разработке цифровых решений и построению гибких и масштабируемых платформ для высокой нагрузки и большого количества пользователей. Фокусируется на работе с организациями из финансового сектора, страхования, ритейла, производства и других областей. Приоритетом компании являются проекты в сферах импортозамещения, электронной коммерции, интеграции цифровых и традиционных каналов взаимодействия, построения управления на основе данных и повышения эффективности HR- и бизнес-процессов.