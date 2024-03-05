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«Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки

Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систему). Собственная разработка не только повторила функционал ранее использовавшейся SAP Sales Cloud, но и архитектурно улучшила его, реализовав растущие потребности пользователей, утверждают в компании.

Система создает единое информационное поле данных обо всех клиентах, заказах, воронках продаж и состоянии отгрузок компании. Решение размещается в отказоустойчивом ЦОДе группы «Акрон». Каждая сделка попадает в систему в момент проведения транзакции, что позволяет отследить ее роль в совокупном доходе компании, не дожидаясь окончания отчетного периода. Доработка и поддержка полностью осуществляется ИТ-командой компании.

Александр Лебедев, вице-президент по коммерческой деятельности на внутреннем рынке и агропроектам, сказал: «Удобное и надежное решение позволило сохранить все ранее наработанные данные, интеграции и, что важно для непрерывной работы специалистов, — привычный функционал интерфейса».

Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ, сказал: «В планах — развитие функционала системы по управлению фрахтом, контролю кредитных лимитов, расширенной BI-аналитике».

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