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«Точка» поможет предпринимателям найти подходящие тендеры

Команда банка для предпринимателей и предприятий «Точка» разработала новый сервис «Точка Закупки», который поможет предпринимателям находить подходящие тендеры. Теперь процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому подбору закупок по заданным критериям. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

С сервисом «Точка Закупки» предприниматели смогут регулярно получать подборки актуальных тендеров на почту и следить за изменениями в реальном времени. Сервис мониторит не только государственные, но и коммерческие тендеры, что дает возможность найти оптимальные предложения с минимальными усилиями. «Точка Закупки» собирает предложения со всех федеральных и более 600 коммерческих площадок.

«Понимание тендерного рынка часто вызывает сложности, но с нашим инструментом предприниматели смогут быстрее находить подходящие предложения. Мы создали этот сервис, чтобы помочь предпринимателям сосредоточиться на своем бизнесе, а не на поиске информации. Отмечу, что продукт доступен не только тем клиентам, у которых открыт расчетный счет в банке, сервисом “Точка закупки” могут пользоваться любые предприниматели, которым в работе необходим такой инструмент», — сказал продакт-менеджер продукта Александр Лебедев.

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Цифровизация

Кроме поиска тендеров «Точка Закупки» предлагает проверку контрагентов для минимизации рисков. Сервис будет анализировать различные финансовые и юридические аспекты компаний, что защищает пользователей от возможных проблем.

Кроме того, сервис «Точки» предоставляет возможность получать банковскую гарантию прямо в сервисе. «Точка» сотрудничает с порядка 30 банками-партнерами, что позволяет получить лучшее предложение без наценок, одобрение сразу в нескольких банках и сократить время на выпуск гарантии для участия в тендере. Сумма гарантии может достигать 500 млн руб., а срок — до 60 месяцев.

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