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«Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen

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Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила в эксплуатацию собственную электронную торговую площадку (ЭТП «Акрон»), которая была создана на базе решения Naumen Supplier Relationship Management (SRM). Цифровая платформа автоматизирует закупочную деятельность предприятий группы по капитальному строительству, техническому перевооружению и ремонтно-эксплуатационным нуждам. Технологии Naumen будут обеспечивать прозрачность взаимодействия заказчиков и контрагентов.

Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ ГК «Акрон», отметил: «Ключевым требованием «Акрон» при выборе платформы для создания ЭТП была ее бесшовная интеграция с существующим ИТ-ландшафтом, в частности, с разработанной ИТ-департаментом предприятия ERP-системой ИСА (Информационная система Акрон), которая охватывает огромное количество ключевых бизнес-процессов. В рамках проекта было необходимо обеспечить неразрывность потоков данных и исключить дублирование действий в разных системах».

В результате ERP направляет сведения о потребностях внутренних заказчиков на закупку товаров, работ или услуг в решение Naumen SRM. Затем специалисты по закупкам в автоматизированном режиме платформы формируют лоты, которые консолидируются по схожим критериям, срокам, типам товарно-материальных ценностей, местам поставки, а также создают документы, необходимые для проведения последующих операций. Из электронной площадки документация: как промежуточная, так и итоговая, поступает обратно в ERP-систему на согласование. Проект дополнительно автоматизировал документооборот и отчетность при закупках на предприятиях «Акрон».

Кроме того, с помощью информационных онлайн панелей, реализованных на электронной торговой площадке, функциональные заказчики и исполнители, а также топ-менеджмент могут следить за процедурой закупки онлайн для максимальной прозрачности процесса.

Инна Фахрисламова, руководитель департамента по закупкам «Акрон», сказала: «Электронная торговая площадка призвана обеспечить прозрачность взаимодействия заказчика и контрагентов. Мы также уверены, что автоматизация закупочных процедур упростит работу по организации тендеров и выбору подрядчиков и расширит пул поставщиков».

«Мы реализовали все требования по созданию ЭТП, немалая часть которых относилась к внутренним ИТ-стандартам предприятия. ЭТП не просто интегрирована с ERP-системой, а по сути, стала её модулем, что обеспечило бесшовную идентификацию пользователей, загрузку оргструктуры, корпоративных справочников, остатков ТМЦ на складах и других данных в соответствии с логикой бизнес-процессов, — отметил Игорь Кириченко, исполнительный директор, Naumen. — Подобные проекты позволяют существенно снизить издержки и трудозатраты при проведении закупочных процедур и успешный опыт «Акрон» можно масштабировать на предприятия различных отраслей и сфер деятельности».

ЭТП «Акрон», обладает высокой отказоустойчивостью за счет репликации баз данных и резервирования прикладного ПО и аппаратных ресурсов предприятия.

Ранее в рамках стратегии комплексной цифровизации и цифровой трансформации группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ на базе программного продукта Naumen Service Desk.

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