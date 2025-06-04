«Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, на своих площадках ПАО «Акрон» в Великом Новгороде и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области реализовала проекты внедрения Robotic Process Automation (RPA) и Optical Character Recognition (OCR), обеспечивающие автоматизацию при обработке критически важной цифровой и бумажной информации. Об этом CNews сообщили представители «Акрона».

Внедрение технологий RPA и OCR прорабатывалось специалистами ИТ управления Группы «Акрон» с 2023 г. — в 2025 г. они успешно запущены в промышленную эксплуатацию. Данные технологии уже являются неотъемлемой частью процесса цифровизации и развития бизнеса и производства.

Целями проектов стали автоматизация процессов обработки входящих документов для повышения скорости обработки информации, снижение на 95 % времени реакции на входящую информацию, а также высвобождение человеческих ресурсов для решения других приоритетных задач.

Технологии RPA и OCR используются на складах для обработки информации из бумажных и цифровых документов. В то же время RPA внедрен в департаменте по ИТ на первой линии поддержки пользователей для оперативного решения типовых запросов.

Михаил Яскевич, первый заместитель Исполнительного директора – главный инженер ПАО «Акрон»: «Технологии RPA и OCR помогают нам обрабатывать документацию по товарно-материальным ценностям, что упрощает ведение корпоративных систем и позволяет автономно поддерживать единый электронный архив технической документации. Это позволило повысить скорость обработки документов в пять раз, сократить время получения информации подразделениями до несколько минут и высвободить порядка 20% времени ценных кадровых ресурсов. Данные внедрения — это важные шаги к созданию более эффективной и гибкой системы оперативного обмена информацией между всеми подразделениями».

Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital (ООО «АйТиОфис»): «Группа «Акрон» активно внедряет элементы искусственного интеллекта в производстве и бизнесе. В работе находится множество технологий, не только RPA и OCR, но и LLM для решения более сложных задач. Мы стремимся к созданию высокоэффективной и интеллектуальной среды для наших сотрудников и клиентов».