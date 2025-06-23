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Акрон ГК Аркон Диджитал Acron SuperApp
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником 1
Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузанов Денис 14 1
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