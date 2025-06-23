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Акрон ГК Аркон Диджитал Acron SuperApp


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 14 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 9 1
Акрон ГК - Дорогобуж 17 1
Акрон ГК - Acron 58 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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