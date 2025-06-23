Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила корпоративное мобильное приложение Acron SuperApp, объединяющее ключевые сервисы для сотрудников ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», АО «СЗФК» и АО «ВКК». Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон».

В Acron SuperApp сотрудники могут найти все часто используемые корпоративные сервисы, в том числе такие, как: корпоративная почта, новостной портал компании; cервис «Цифровая командировка», ERP-система ИСА, техническая поддержка ITSM, сервис видеоконференцсвязи, кадровый электронный документооборот и ИИ-помощник.

По мере развития в Acron SuperApp будут добавлены новые сервисы и функции, такие как: цифровые сервисы социальных льгот, цифровая запись в медицинские центры группы «Акрон». Это сделает взаимодействие сотрудников с корпоративными системами более эффективным.

Приложение для мобильных устройств можно скачать на внутрикорпоративных ресурсах. Оно работает при подключении к Wi-Fi-сети компании.

«С запуском Acron SuperApp мы упростили сотрудникам доступ к повседневным задачам и сделали корпоративные цифровые сервисы еще удобнее и мобильнее», — отметил Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital (ООО «АйТиОфис»).