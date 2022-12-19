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«Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в СЗФК

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, на своей площадке АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (СЗФК) в Мурманской области реализовала проект по масштабированию корпоративной информационной системы ИСА, обеспечивающей управление хозяйственной деятельностью предприятия.

В настоящее время в СЗФК специалистами компании успешно внедрен модуль «Финансы». Основная цель внедрения – оптимизация процессов бюджетирования и управления финансовыми потоками, единообразный подход к управленческому учету и представлению информации. На предприятии была развернута собственная ERP-система ИСА, модернизировано сетевое и серверное оборудование, оптимизированы текущие и выстроены новые бизнес-процессы, реализовано интеграционное решение для систем ИСА и «».

Проект внедрения ИСА на АО «СЗФК» реализуется с 2021 г., входит в топ ИТ-проектов группы «Акрон» и является первым этапом интеграционного решения по развитию корпоративных систем.

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Дмитрий Баландин, вице-президент по экономике и финансам группы «Акрон», отметил: «По итогам тестирования в течение восьми месяцев единой корпоративной системы ИСА на АО «СЗФК» мы отмечаем повышение точности и прозрачности планирования, упрощение контроля за финансовыми потоками и исполнением бюджета. Запуск системы в промышленную эксплуатацию – важный шаг повышения качества корпоративного управления группы «Акрон». Запланировано развитие и внедрение ИСА и на других площадках компании».

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