Группа «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в АО «ВКК»

Группа «Акрон» на своей площадке в АО «Верхнекамская калийная компания» в Пермском крае реализовала первый этап проекта по масштабированию корпоративной информационной системы ИСА, обеспечивающей управление хозяйственной деятельностью предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Акрон».

Проект внедрения ИСА на АО «ВКК» реализуется с 2021 г., входит в топ ИТ-проектов группы «Акрон» и является неотъемлемой частью интеграционного решения по развитию корпоративных систем.

Основная цель внедрения – оптимизация процессов бюджетирования и управления финансовыми потоками, единообразный подход к управленческому учету и представлению информации, повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур, совершенствование процедур согласования и хранения договоров.

На предприятии уже развернута ERP-система ИСА, модернизировано сетевое и серверное оборудование, оптимизированы текущие и выстроены новые бизнес-процессы, реализовано интеграционное решение между системами ИСА и «1С», настроен экспорт данных из ИСА на электронную торговую площадку «Акрона».

С момента старта проекта в АО «ВКК» специалистами компании введены в промышленную эксплуатацию модули «Договоры», «Финансы», «Бюджетирование», «Заявки на закупки», «ЭТП». Это позволило расширить аналитические дашборды группы «Акрон» для мониторинга ключевой деятельности всех основных предприятий в режиме онлайн.

Вице-президент по экономике и финансам ПАО «Акрон» Дмитрий Баландин: «Внедрение ИСА на АО «ВКК» - очередной этап перевода финансового и экономического блоков ГК «Акрон» на единую корпоративную систему. В ИСА АО «ВКК» получило готовый функционал казначейства и бюджетирования полного цикла. Масштабирование ИСА для корпоративного управления означает работу предприятий по единым стандартам».

Александр Пупов, генеральный директор АО «ВКК»: «По итогам тестирования в течение девяти месяцев корпоративной системы ИСА в АО «ВКК» мы отмечаем повышение качества планирования потребности в ТМЦ и денежных средствах, упрощение контроля над финансовыми потоками и исполнением бюджета, уменьшение сроков согласования договоров, снижение издержек при проведении закупочных процедур. Запуск системы в промышленную эксплуатацию – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления в АО «ВКК» по единым стандартам группы «Акрон».