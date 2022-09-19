«Акрон» предложил своим клиентам удобный агрокалькулятор

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, предлагает своим клиентам воспользоваться новым инструментом «Агрокалькулятор» на онлайн-агромаркете «Акрон» market.acron.ru.

Агрокалькулятор «Акрон» позволяет получить готовую систему питания за несколько минут. Для этого необходимо указать желаемую урожайность и параметры поля. Инструмент предлагает готовую систему питания из продуктов «Акрон» с индивидуально рассчитанными нормами внесения. Об этом CNews сообщили представители «Акрон».

Агрокалькулятор имеет удобный интерфейс, учитывает регион, площадь хозяйства и важнейшие показатели почвы: кислотность, количество гумуса, фосфора и калия. Инструмент отличается тем, что в нем заложено много параметров, позволяющих получить готовое решение. В октябре 2021 г. Группа «Акрон» открыла онлайн агромаркет для российских аграриев, который позволяет быстро оформить заказ на продукцию объемом от 50 кг. На сайте доступны подробная информация о продукции компании и консультации со специалистами. Клиенты могут найти результаты последних полевых опытов и системы питания растений, разработанные агрономами компании с использованием удобрений «Акрон». В агрономических разделах сайта представлены эффективные решения для получения максимальных урожаев, основанные на принципах 4R стратегии (оптимальное управление питанием растений). Платформой уже успели воспользоваться десятки тысяч аграриев со всей России.