«Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, завершила первый этап внедрения решения бизнес-аналитики (BI, business intelligence) в рамках комплексной программы цифровой трансформации бизнеса.

Аналитическая платформа Qlik Sense объединяет данные из всех ключевых учетных и производственных систем Группы (как ERP-системы ИСА, так и MES-системы) и становится важным источником информации для принятия управленческих решений в режиме реального времени. В компании успешно внедрены дэшборды для аналитики склада, финансов, закупок, дефектов производственной линии и управления целевыми ресурсами, а также работе ИТ.

Одной из значимых разработок стала цифровая панель управления электроэнергией. На двадцати участках «Акрон» в Великом Новгороде работает более 400 датчиков, собирающих информацию о расходе электроэнергии, которая раньше рассчитывалась с задержкой. Благодаря внедрению BI цех электроснабжения имеет возможность в реальном времени следить за потреблением электроэнергии на предприятии, что позволяет быстро обнаруживать проблемы с сетью и не допускать перерасхода.

Михаил Яскевич, главный инженер «Акрон», отметил: «За три месяца промышленной эксплуатации аналитической платформы мы смогли добиться более высокой точности планирования энергопотребления. Величина отклонений фактического потребления электрической энергии от планового снизилась до менее 1%».

Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ «Акрон», отметил: «Еще на старте проекта мы ориентировалось на предоставление BI как сервиса, и сейчас в каждом департаменте уже появляются инициативные сотрудники, которые не только работают с готовыми аналитическими отчетами, но и дорабатывают их под свои задачи. При этом, распространение BI и вовлечение новых сотрудников и функций в работу с аналитикой происходит за счет позитивных примеров применения в департаментах-пионерах. Так, цифровую панель управления электроэнергией разработала группа по планированию и организации бизнес-процессов, не входящая в состав департамента ИТ, подготовив необходимые данные совместно с ИТ и производственными подразделениями. У нас уже сформировался пул новых инициатив в области бизнес-аналитики, который сотрудники компании формируют самостоятельно».