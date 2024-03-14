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«Дорогобуж» масштабирует систему оперативного контроля технологического оборудования

Группа «Акрон» продолжает внедрять мобильное решение по оперативному мониторингу промышленного оборудования в ПАО «Дорогобуж» (Смоленская область) — на этот раз решение масштабировано на производство азотной кислоты. Об этом CNews сообщили представители «Акрон».

Мобильное приложение, пользователями которого являются сотрудники ремонтных и эксплуатационных служб подразделений, дает возможность оперативного сбора, хранения и обработки данных по результатам периодических обходов оборудования. Приложение работает как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Цифровое решение позволяет автоматизировать передачу собранного массива данных, обеспечивает его хранение и обработку в рамках единой системы, оперативный контроль и анализ актуального состояния технологического оборудования.

Использование NFC-меток на промышленном оборудовании сокращает время обходов и увеличивает точность данных, что повышает эффективность работы эксплуатационного персонала и позволяет своевременно обнаруживать дефекты оборудования и технических устройств. Что, в свою очередь, повышает стабильность и надежность работы оборудования, обеспечивая высокий уровень промышленной безопасности.

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Безопасность

В масштабировании системы «Мобильный обходчик» (монтаже и наладке оборудования, настойке системы автоматизации и обучении персонала) приняли участие специалисты управления по информационным технологиям и сотрудники технологических подразделений ПАО «Дорогобуж». В настоящее время на производственном оборудовании для работы приложения установлено около 600 NFC меток. В работе находится 33 терминала, которыми пользуются более 150 специалистов подразделений. В настоящий момент для проведения обходов применяется оборудование производства Zebra и M3 Mobile.

«Мобильный обходчик» отлично показал себя на производстве аммиака в ПАО «Дорогобуж», поэтому логичным шагом стало решение о последующем его масштабировании на основные подразделения предприятия, - отметил исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев. - Наряду с производством азотной кислоты, система «Мобильный обходчик» нашла применение в цехах по производству аммиачной селитры и нитроаммофоски ПАО «Дорогобуж». Ее дальнейшее внедрение в технологических подразделениях будет продолжено».

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