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МТС прокачала мобильный интернет в микрорайонах и пригородах Смоленска

МТС сообщила о модернизации сети в микрорайонах и пригородах Смоленска. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в девяти крупных жилых районах выросла на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование, работающее в диапазоне частот LTE 900 и 1800 в крупных микрорайонах Ситники, Королевка, Киселевка, Южный, где проживает почти 50 тыс. человек, а также в поселках Колодня, Тихвинка, Ракитня, Плембаза и Плоское, где также много дачных участков, коттеджей с круглогодичным проживанием и зон отдыха.

«В ответ на планомерно растущий интернет-трафик мы провели масштабную модернизацию, по потребности добавили новые диапазоны, которые увеличили зону LTE-покрытия, скорость мобильного интернета и повысили качество голосовой связи в микрорайонах и отдаленных районах Смоленска. Это важно в перспективе приближающихся новогодних каникул, когда горожане будут проводить больше времени дома, многие поедут на дачи и в пригородные зоны отдыха. Традиционно благодаря кинопросмотрам, сетевым играм и общению в соцсетях трафик к этому времени увеличивается вдвое», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

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Благодаря запуску нового оборудования в микрорайонах и коттеджных поселках расширена зона усиления сети LTE. Так, после проведенных работ в Плембазе дополнительное покрытие скоростным мобильным интернетом получила дорога на Дорогобуж, а в Ракитне – железнодорожная станция на участке, где курсирует пять пар поездов в направлении Заольши и Витебска.

Ранее МТС запустила LTE на трассе М1 при подъезде к Смоленску в районе деревни Ковши, а также на съезде с федеральной автодороги через Печерск по улице Кутузова.

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