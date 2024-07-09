Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж

МТС сообщила о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в поселке Плембаза под Смоленском, через который проходит Московское шоссе и трасса на Кардымово и Дорогобуж. Стабильный сигнал LTE теперь также появился и в районах коттеджной застройки СНТ, где в общей сложности постоянно или временно проживает более двух тысяч человек.

После запуска дополнительного оборудования в центре поселка Плембаза стабильное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом получили жилые дома, административные здания, а также старая Смоленская дорога, которая идет на Кардымово и Дорогобуж, а в дальнейшем выходит на трассу М1 «Москва-Минск».

Проведенные работы позволили обеспечить связью увеличившийся с наступлением летнего сезона пассажиро- и грузопоток. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть водители и туристы могут пользоваться навигатором, цифровыми сервисами и видеосвязью, быстро загружать тяжелый контент.

В этом же районе находятся несколько коттеджных поселков и СНТ– «Солнечное», «ГТС», «Соловьиные горки», а также поселок Гедеоновка, села Рогачево, Лекезино. Жители смоленской агломерации ездят на работу в областной центр или работают удаленно. Теперь скорость передачи данных для них выросла на 30%.

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews
Маркет

«В летний период при подъезде к Смоленску МТС фиксирует повышенный интернет-трафик из-за близкого расположения дачных массивов. И это не просто земельные участки, во многом вокруг областной столицы сформировался большой район домов с круглогодичным проживанием. Улучшая качество связи МТС, мы не только способствуем повышению привлекательности данных территорий, но и помогаем людям пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым они привыкли в городе. Местные жители могут осуществлять коммунальные платежи онлайн, с комфортом пользоваться госуслугами, маркетплейсами, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах по видеосвязи, подключать «умные устройства» по охране и видеонаблюдению и пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала связь на подъезде к Смоленску на трассе М1 в районе поворота в деревню Ковши Смоленского района, по улице Кутузова, которая также находится на другом въезде в Смоленск со стороны трассы М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автодорогой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

ИТ-компании России атакованы через взломанные системы лифтов

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Троян-вымогатель заблокировал сотни тысяч банковских счетов в США. Пострадало почти полмиллиона человек

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024