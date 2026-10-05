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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Московская область Рогачево

СОБЫТИЯ


05.10.2026 Wildberries запустила в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи 1
09.07.2024 МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж 1
15.02.2024 Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1
17.01.2001 МСС расширила зону обслуживания в Московской области 1
11.09.2000 "Московская Сотовая Связь" объявила о планах по расширению сети 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ростелеком 11039 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3383 1
МегаФон 10939 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16132 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 134 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 1
МегаФон - Мобиком 230 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4556 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23187 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29897 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9700 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26565 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10050 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5024 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1775 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10320 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9431 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2269 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9603 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2649 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5446 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2265 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11636 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7422 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3303 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6393 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 407 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Козин Алексей 70 1
Осеевский Михаил 354 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 3
Россия - РФ - Российская федерация 168402 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 267 2
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 32 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 26 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
Москва - ЮВАО - Люблино 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серебряно-Прудский район - Серебряные Пруды 11 1
Европа 25026 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1259 1
Швеция - Королевство 3793 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1479 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1949 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1104 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 518 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1494 1
Россия - УФО - Тюменская область 1391 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1048 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1116 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1713 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1083 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 801 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1383 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 490 1
Россия - ДФО - Амурская область 980 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 317 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 830 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 799 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 565 1
Россия - СФО - Республика Тыва 425 1
Россия - ДФО - Магаданская область 544 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1111 1
Москва - ЮВАО - Марьино 71 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 118 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 84 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 1
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 33 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 238 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6162 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8980 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7700 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2863 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1516 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1659 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1168 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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