Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году

В 2023 г. надежную голосовую связь и скоростной мобильный интернет получили 2853 малых населенных пункта по всей стране — «Ростелеком» подвел итоги выполнения второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Реализация проекта ведется в соответствии с контрактом Минцифры России с «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Всего с 2021 г., когда стартовал второй этап проекта, качественное мобильное покрытие стандартов 2G/4G обеспечено уже в 4709 селах, поселках, деревнях, станицах и аулах, в которых проживает от 100 до 500 человек. Для подключения базовых станций проложено более 17 тыс. км новых волоконно-оптических линий связи, что обеспечивает высокую скорость мобильного интернета.

«Специалисты, которые занимаются стройкой и логистикой проекта УЦН 2.0, как всегда в 2023 г. преодолевали не только технические, но и природно-климатические препятствия. Чтобы представить масштаб: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6589 км, а между северной и южной — 3569 км. Для доставки оборудования к месту установки приходилось использовались вертолеты, вездеходы и сани, суда ледокольного класса и катера. Радость и искренняя благодарность жителей малых сел и деревень, когда у них появляется мобильная связь и интернет — вот что по-настоящему вдохновляет всех участников проекта на дальнейшую работу. Это не просто важнейший инфраструктурный, но и социальный проект, который нужен миллионам наших людей», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

География проекта: самая западная точка — поселок Лесное в Калининградской области; самая восточная точка — национальное село Энмелен на Чукотке; самая южная точка — село Меджах в Дагестане; самая северная точка — поселок Рогачево на острове Новая Земля; самая высокогорная базовая станция — село Хебатли в Дагестане (2035 м над уровнем моря); самая удаленная от административного центра региона точка — национальный поселок Усть-Авам на Таймыре, он расположен в 1 673 км от Красноярска.

В 2023 г. успешно завершена реализация проекта УЦН 2.0 в Мурманской и Сахалинской областях. Там услуги мобильной связи доступны уже в 100% сельских поселений от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале Госуслуг. Список населенных пунктов, уже подключенных по проекту, доступен на сайте «Ростелекома». Адресный перечень на 2024 г. по итогам голосования уже готов — в него вошли 1481 поселение. А до 2030 г. мобильная связь должна появиться в 24 тыс. населенных пунктов.

Мобильный оператор Tele2 выступает центром компетенций в группе компаний «Ростелеком» по реализации проекта УЦН 2.0: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям.

На самых удаленных и труднодоступных территориях страны, где прокладка наземных ВОЛС технически невозможна, для подключения базовых станций в виде исключения используется спутниковая связь, организованная при участии компании «РТКОММ». Всего в 2023 г. через спутниковые каналы было подключено 82 базовые станции в населенных пунктах Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республик Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской, Томской и Тюменской областей.

Впервые в 2023 г. «Ростелеком» по заявкам от других мобильных операторов предоставил им возможность оказывать услуги своим абонентам на базовых станциях, построенных по проекту УЦН 2.0.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит число мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.