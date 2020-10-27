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МТС ускорила 4G интернет на территории завода ПАО «Дорогобуж»

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС завершила работы по увеличению пропускной способности сети 4G на территории завода по производству удобрений «Дорогобуж». В результате проведенных работ на территории предприятия и прилегающих территориях на 30 процентов выросла скорость передачи данных.

Работы были инициированы в связи с высокой онлайн – активностью пользователей МТС. Поэтому рост скоростей 4G был рассчитан не только для покрытия на территории предприятия, но и для ряда жилых районов, расположенных на перекрестке улиц Мира и Чистякова.

В указанных локациях на 30% выросли скорости мобильного интернета, а также увеличилась пропускная способность сетей «четвертого» поколения. Это позволит большему количеству пользователей одновременно находиться в сети, отправлять и получать тяжелые интернет-файлы, смотреть потоковое видео, проводить онлайн-конференции.

«В этом году у частных лиц, и у представителей компаний очень большой запрос на мобильность: быть на связи надо в любом месте, прочитать рабочую почту – в любого устройства, решить рабочую задачу вне зависимости от места работы – с офиса или из дома. При помощи смартфона и быстрого мобильного интернета эти задачи решить проще всего. Поэтому мы регулярно проводим мониторинг работы нашей сети, наращиваем емкость и расширяем сеть там, где это необходимо. Это помогает избегать пиковых нагрузок на сеть», − отметил директор компании МТС в Смоленске Виталий Рыбак.



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