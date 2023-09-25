«Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», исследовательский центр в области кораблестроения и проектирования, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» будут совместно разрабатывать и внедрять цифровые решения для судостроительной отрасли. Соглашение подписали генеральный директор КГНЦ Олег Савченко и генеральный директор «Аскон» Максим Богданов. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Соглашением предусмотрено проведение исследований по применению отечественных программных решений для проектирования и проверки конструкций цифровых моделей морских судов. Результаты исследований помогут сформировать концептуальный и функциональный облик комплексной судостроительной системы автоматизированного проектирования (3D САПР), разработку которой ведет «Аскон».

Каждая итерация судостроительного решения и каждая новая функциональность будут проверяться на соответствие отраслевым требованиям. В составе КГНЦ сформируют рабочую группу, которая займется тестированием функциональности судостроительной САПР для таких задач, как моделирование корпусных конструкций, судовых систем и электрических схем, разработка плазовой документации корпуса, выполнение расчетов прочности, гидростатики, гидродинамики, остойчивости и качки, ведение электронного архива и др.

Кроме того, стороны изучат возможность интеграции в судостроительную САПР научных, методических и программных решений КГНЦ с целью оптимизации подходов и процессов проектирования.

Результатом совместных усилий мощного научного центра, обладающего уникальным опытом и широчайшими компетенциями, и лидера в разработке инженерного программного обеспечения станет создание комплексного цифрового решения, основанного на независимых отечественных технологиях геометрического моделирования.