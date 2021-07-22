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FalconGaze SecureTower


22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 7
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower 4
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС 2
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 2
21.05.2020 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower 2
28.05.2019 Falcongaze выпустил новую версию DLP-системы Securetower 3
09.08.2018 Falcongaze сообщила об интеграции платформы EtherSensor с DLP-системой SecureTower 4
10.07.2018 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower 1
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями 15
15.11.2016 В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp 6
19.07.2016 Россияне создали прослушку для Telegram 1
19.07.2016 Falcongaze оснастила SecureTower технологией контроля Telegram 6
18.02.2016 SecureTower поможет Olymp предотвратить случаи мошенничества на производстве 4
26.01.2016 «Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower 3
02.12.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower для антикризисной защиты предприятий 14
23.11.2015 Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии 1
28.08.2015 «Омскгражданпроект» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower 3
17.07.2015 Falcongaze выпустила новую версию SecureTower с новыми инструментами защиты данных 11
13.05.2015 Octraves Technology внедрила SecureTower в Sri Sutra Travel 2
25.03.2015 «Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower 1
04.02.2015 «Крыловский государственный научный центр» внедряет SecureTower 4
24.12.2014 Falcongaze SecureTower защищает информацию Rose Group 4
03.12.2014 SecureTower 5.5 обеспечит контроль активности в браузерах и новые инструменты онлайн-мониторинга 7
08.10.2014 Банк «Ипотечный» защитился от утечек данных с помощью Falcongaze SecureTower 1
01.10.2014 СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах 4
20.08.2014 Beeper защитил данные при помощи Falcongaze SecureTower 1
07.08.2014 «РТКомм.РУ» внедрила SecureTower для защиты от внутренних угроз 1
16.07.2014 Вышла новая версия SecureTower с функцией контроля текстовой информации на изображениях с помощью FineReader 9
18.06.2014 Falcongaze объявила о начале сотрудничества с «РТ-Информ» 2
03.04.2014 «Татсоцбанк» защитил данные при помощи системы SecureTower 1
19.03.2014 «ИнфоКуб» внедрила DLP-систему SecureTower в «Галургии» 1
06.02.2014 «Технологии и поставки» защитили корпоративные данные при помощи SecureTower 3
23.01.2014 «Международный Финансовый Клуб» внедрил систему защиты от утечек информации Falcongaze с помощью Leta 3
22.01.2014 Розничная сеть «Алми» защитила данные при помощи SecureTower 3
02.10.2013 SecureTower 5.0 предлагает новый подход к обеспечению ИБ компании 6
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра» 2
17.07.2013 «Беларусбанк» защитил свои данные при помощи SecureTower от Falcongaze 4
20.06.2013 «Ураллизинг» защитился от утечек информации с помощью решения Falcongaze 4
15.05.2013 Falcongaze оснастила SecureTower новыми возможностями для построения отчетов 6

Публикаций - 56, упоминаний - 227

FalconGaze SecureTower упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Falcongaze - Фалконгейз 64 7
Google LLC 7168 2
Microsoft Corporation 11143 1
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
Петербургская недвижимость 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 2
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
WhatsApp Messenger 654 4
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft Teams 214 2
Discord 32 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Linux OS 4272 1
Microsoft Excel 436 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Microolap EtherSensor 2 1
Акимов Александр 19 3
Бармута Андрей 5 2
Кадыко Владимир 1 1
Исаев Роман 2 1
Зайцев Александр 13 1
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Украина 3389 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766791, в очереди разбора - 670476.
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