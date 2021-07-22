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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FalconGaze SecureTower
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 227
FalconGaze SecureTower упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Falcongaze - Фалконгейз 64 7
|Google LLC 7168 2
|Microsoft Corporation 11143 1
|Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
|Петербургская недвижимость 3 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
|ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
|Акимов Александр 19 3
|Бармута Андрей 5 2
|Кадыко Владимир 1 1
|Исаев Роман 2 1
|Зайцев Александр 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766791, в очереди разбора - 670476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766791, в очереди разбора - 670476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru