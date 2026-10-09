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Подтверждена технологическая совместимость DLP-системы Falcongaze SecureTower и межсетевого экрана Ideco NGFW Novum

Falcongaze и Ideco сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость DLP-системы Falcongaze SecureTower и Ideco NGFW Novum — многофункционального межсетевого экрана. Также специалисты компаний подтвердили корректную и стабильную совместную работу агентов SecureTower и Ideco Client. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Подтверждена интеграция в ключевых сценариях: перенаправление HTTP/HTTPS-трафика по ICAP; перехват входящей и исходящей электронной почты по SMTP при включенном дублировании на NGFW; использование общего каталога Active Directory для идентификации пользователей.

По итогам испытаний был подписан двусторонний сертификат совместимости, который подтверждает корректную совместную работу решений.

Совместимость Falcongaze SecureTower и Ideco NGFW Novum позволит организациям корректно применять решения в едином контуре информационной безопасности и эффективно контролировать веб-трафик и почтовые сообщения.

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«Мы развиваем Falcongaze SecureTower с учетом потребностей рынка и стремимся к тому, чтобы наша DLP-система эффективно работала одновременно с решениями других разработчиков. Совместимость с Ideco — еще один шаг в этом направлении», — сказал Александр Акимов, генеральный директор Falcongaze.

«Защита сетевого периметра и предотвращение утечек данных — взаимодополняющие задачи. Подтвержденная совместимость Ideco NGFW Novum и Falcongaze SecureTower позволяет заказчикам использовать оба решения в единой инфраструктуре. Для нас важно, чтобы компании могли развивать комплексную защиту на базе продуктов, совместная работа которых проверена на практике», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

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