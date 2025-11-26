Завершены совместные испытания DLP-системы Falcongaze SecureTower и Komrad Enterprise SIEM

«Фалконгейз», отечественная компания, разработчик системы предотвращения утечек данных Falcongaze SecureTower, и «Эшелон Технологии», вендор решений для комплексной защиты информации — объявили о полной совместимости и корректности работы комплексной системы управления событиями информационной безопасности Komrad Enterprise SIEM и DLP-системы Falcongaze SecureTower. Испытания совместимости прошли осенью 2025 г.

Специалисты компаний провели всесторонние испытания на совместимость продуктов, на основании которых был подписан двусторонний сертификат, подтверждающий, что интеграция полностью обеспечивает корректный обмен данными и эффективное взаимодействие в рамках единой инфраструктуры информационной безопасности.

Совместное использование Komrad Enterprise SIEM и Falcongaze SecureTower позволяет организациям реализовать комплексный подход к защите информации: централизованный мониторинг событий информационной безопасности; анализ инцидентов и выявление корреляций между событиями безопасности; предотвращение и расследование утечек конфиденциальных данных; повышение эффективности реагирования на угрозы.

«Сегодня заказчики все чаще выбирают стратегию построения экосистемы отечественных решений. Интеграция Falcongaze SecureTower и Komrad Enterprise SIEM — это пример успешного взаимодействия российских технологий, обеспечивающих комплексную защиту данных и эффективное реагирование на угрозы», — сказал генеральный директор Falcongaze Александр Акимов.

«Применение Komrad Enterprise SIEM изначально делает ИТ-инфраструктуру прозрачной для служб ИБ и ИТ. Интеграция же с DLP-системой Falcongaze SecureTower переводит на принципиально новый уровень возможности противодействия инсайдерским угрозам», — отметил генеральный директор «Эшелон Технологии» Александр Дорофеев.

DLP Falcongaze SecureTower — это российская DLP-система, объединяющая в себе функции защиты от утечки данных, контроля активности пользователей и противодействие рискам, связанным с человеческим фактором. SecureTower используют более 1 тыс. компаний по всей России.

Komrad Enterprise SIEM — система централизованного управления событиями информационной безопасности и реагирования на них. Применение Komrad Enterprise SIEM позволяет выполнять требования регуляторов к защите персональных данных и обеспечивать безопасность критической информационной инфраструктуры. Система поддерживает широкий спектр источников событий, при этом ее отличают быстрота установки и низкие требования к аппаратному обеспечению. Входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия.