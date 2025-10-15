DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС»

Международный разработчик решений в области информационной безопасности Falcongaze и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» официально подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Falcongaze SecureTower версии 7.0 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze.

Организации, стремящиеся к созданию импортонезависимых ИТ-инфраструктур, могут использовать «Ред ОС» в связке с Falcongaze SecureTower, усилив сохранность конфиденциальной информации.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Включенная в Реестр российского ПО Минцифры России. «Ред ОС» является частью экосистемы решений «Ред Софт», направленной на комплексное импортозамещение ИТ-инфраструктуры. Продукты компании сертифицированы ФСТЭК России и используются в государственных органах, госкомпаниях и коммерческих организациях.

DLP-система Falcongaze SecureTower предотвращает утечку конфиденциальной информации из внутренней сети компании. Полный контроль корпоративной информации достигается за счет мониторинга максимального числа коммуникационных каналов и протоколов передачи данных. Все действия сотрудников автоматически анализируются и, в случае выявления нарушения, система мгновенно отправляет уведомление руководителю или службе безопасности.

«Сегодня рынок требует не только функциональных, но и суверенных решений. Подтверждение совместимости SecureTower с «Ред ОС» — гарантия того, что бизнес и государственные структуры могут полагаться на отечественные технологии при построении систем информационной безопасности», — сказал генеральный директор Falcongaze Александр Акимов.

«Наша общая цель — предоставить рынку совместимые решения, которые обеспечивают надежность и стабильность в работе. Интеграция «Ред ОС» с SecureTower поможет предотвратить утечки данных из внутренней сети компании и позволит сформировать по-настоящему защищенную ИТ-инфраструктуру», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».